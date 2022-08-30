Abdullah Gül’ün ismi yeniden tedavüle girdi!.. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Gazeteci Şaban Sevinç’in gündeme getirdiği iddiaya göre; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP’li bir vekille 2023 seçimleri için adaylık konusunu konuştu. Gül’ün 30 Ağustos videosu bu iddiaları güçlendirirken, Gül’ün adaylığını 6’lı masada Deva Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun destekleyebileceği konuşuluyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Dün gece bir televizyon kanalında yayınlanan programda konuşulanlar gündemi sarstı. Gazeteci Şaban Sevinç, Gül'ün adı açıklanmayan CHP'li bir milletvekiliyle cumhurbaşkanlığı adayı olmak için gerçekleştirdiği iddia edilen diyaloğu canlı yayında anlattı. Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

CHP'li vekil ile adaylık diyalogu

Şaban Sevinç, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle çektiği video ile uzun bir aradan sonra gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını iddia etti. Sevinç'in geçtiğini öne sürdüğü diyalog şu şekilde;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok

Abdullah Gül: Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.

Vekilin ismini vermedi

Öte yandan Sevinç, program başlamadan önce telefonda görüştüğü CHP'li vekilin ismini veremeyeceğini de belirtti.

Gül'ün 30 Ağustos videosu iddiaları kuvvetlendirdi

2007-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, bu süreç içerisinde milli bayramlara hasta olduğu için katılmadığı iddialarına dün çektiği bir video ile yanıt verdi.

6'lı masada kim destekliyor?

Son olarak ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Haziran 2018 seçimlerinde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından dile getirilen Abdullah Gül'ün, 2023 Haziran'ındaki seçimlerde adaylığının kimler tarafından desteklendiği merak konusu oldu. Gül'ün adaylığına Deva Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun itiraz etmediği, İyi Parti lideri Meral Akşener'in çekimser kaldığı dile getiriliyor. Gül, Haziran 2018'de, konuya ilişkin açıklamasında geniş toplumsal mutabakat oluşmadığı için aday olmadığını açıklamıştı. .