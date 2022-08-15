Abdullah Gül'den ''Taliban'' açıklaması: İslam'a zararları büyük

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taliban'ın kız çocuklarının eğitimine çıkardığı engellerin Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yarattığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ve Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Taliban ve ABD arasında 29 Şubat 2020'de Katar, Doha'da bir barış anlaşması imzalandı. Taliban'ın El-Kaide gibi örgütlerle mücadele sözü vermesi karşılığında NATO ve ABD güçleri Afganistan'dan çekilmeyi kabul etti, 19 yıldır süren savaş sona erdi. Taliban, 15 Ağustos'ta ülkenin tamamında yönetimi ele geçirdi.

'HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ DİKKATE ALAN BİR YÖNETİM YÜRÜRLÜĞE KOYMADI'

Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin üzerinden tam bir yıl geçen Taliban'ın 1 yıllık iktidarının bilançosunu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Serbestiyet'ten Yunus Emre Erdölen'e değerlendirdi:

“ABD'nin Afganistan topraklarından çekilip Taliban'ın fiilen yönetime başlamasının ardından geçen bir senelik süre zarfında, ülkede büyük çaplı terör eylemlerinin yaşanmaması ve bu bağlamda kanın durması memnuniyet vericidir. Her ne kadar küçük ölçekli çatışmalar yaşansa da bunlar kitlesel boyutlara ulaşmamıştır ve ülke genelinde bir istikrardan bahsetmek mümkün. Diğer yandan, bir yıllık sürede Taliban, maalesef, temel hak ve özgürlükleri dikkate alan bir yönetimi Afganistan'da yürürlüğe koyamamış ve komşuları ile ilişkilerini sağlam bir zemine oturtamamıştır. Böyle bir davranışla, uluslararası yardımlardan faydalanma fırsatını da kaçırmıştır.

'KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM ENGELİ HUZURSUZLUK YARATIYOR'

Bunun en büyük sebeplerinden biri, Taliban yönetiminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik uyguladığı ayrımcı tutumdur. Kız çocuklarının eğitimine yönelik çıkardığı engeller Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yaratmaktadır ve sürdürülemez bir hal almıştır. Bununla birlikte, bu tutum, Afgan halkına yardım etmek isteyen ülkelerin elini kolunu da bağlamaktadır. Üstelik Taliban yönetimi, bir takım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek böyle bir uygulama içerisinde bulunmakla İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir.

Nitekim, kadın-erkek herkesin eğitim görmesi, bilakis İslam'ın açıkça teşvik ettiği bir öğretidir. Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte, Afganistan'da temel insan haklarına riayet edilmesi, kız çocuklarına eğitim imkânı sunulması ve kadınların iş ve sosyal hayata katılımının engellenmemesi Taliban yönetiminin başarması gereken en öncelikli konulardır.”