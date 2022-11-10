Abdullah Gül'den ''Atatürk'' paylaşımı! Yoruma kapattı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde bir mesaj yayımladı.
2022-11-10 12:37:10
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Gül paylaşımında “Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi. Paylaşımın yoruma kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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