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TIMETURK / POLİTİKA / ''ABD'nin ülkemizi göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz''

''ABD'nin ülkemizi göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD yönetiminin Türkiye'yi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddettiklerini belirtti.

1 Gün Önce
2021-08-04 13:02:30
''ABD'nin ülkemizi göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz''

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Kurtulmuş, Twitter hesabından "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, "Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan'ı on yıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler. Bütün dünya biliyor ki Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"nda, ABD merkezli STK'ler ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerinin göç başvurularının, bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkeler üzerinden alınacağı belirtilmiş, başvurular için işaret edilen ülkeler arasında Türkiye de yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Akçaabatlıselçuk

O KADAR ,BUNU FAALİYETTE ,GÖÇMENLERİ BOŞALTMALIYIZ yavaş yavaş veya hızlıca. Zaten bizdede durmak istemiyorlar HEPSİ avrupayı istemiyormu

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