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TIMETURK / POLİTİKA / ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten 'Erdoğan' paylaşımı

ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten 'Erdoğan' paylaşımı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-22 23:58:19
ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten 'Erdoğan' paylaşımı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan Türkçe olarak yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.

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