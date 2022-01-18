8 partiden 3'üncü ittifak girişimi

HDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP, TÖP ve TKP'nin temsilcileri, 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3'üncü yol ittifakı için Meclis'te grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi. Saat 14.00'te gerçekleştirilen toplantıya HDP, EHP, EMEP, TKP, TİP, TÖP, SMF ve Halkevleri'nin katıldığı öğrenildi. Ülke gündeminin konuşulduğu toplantıda ekonomi politikalarının yanı sıra ortak mücadele çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimler için nasıl bir yol izleneceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Sona eren ilk toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, dün yaptığı açıklamada, "Meclis'te grubu olan partiler yok, Meclis dışından partiler. Esas itibarıyla adı kimi zaman 'Demokrasi İttifakı' kimi zaman 'Halk İttifakı' olarak adlandırılan bir 3'üncü yol ittifakının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla 'Millet İttifakı'nın içindeki partiler yer almayacak" demişti.

TOPLANTI SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Toplantıya katılan EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP, TÖP ve TKP temsilcilerinin imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı. Demokratik değişim ve dönüşümün önünün açılabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Türkiye'nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, HDP'nin yapmış olduğu çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde aşağıda imzası bulunan siyasal yapılar olarak bir araya geldik. Bu toplantıda aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi, ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi, mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye'nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık" denildi. DHA .