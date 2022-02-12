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TIMETURK / POLİTİKA / 6 partinin genel başkanı bir araya geldi

6 partinin genel başkanı bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-02-12 22:09:49
6 partinin genel başkanı bir araya geldi

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alınacağı belirtildi.

6-muhalefet-partisii

Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Yemek sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

AA, NTV .

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