6'lı masayı karıştıracak Abdullah Gül çıkışı!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 'Abdullah Gül geçen sefer aday olmayı kabul etmişti. Bir tecrübesi var. Gündeme gelebilir, ben garipsemem' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada şu ana kadar cumhurbaşkanı adayının müzakere edilmediğini belirterek, Abdullah Gül'e ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim, kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şu an için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer 'aday olabilirim ittifak olursa' demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem." .