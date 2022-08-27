6’lı masaya 6 partiden aday baskısı! Kılıçdaroğlu’na sıcak, Yavaş’a soğuk

HDP öncülüğünde kurulan ve EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ile TÖP'ten oluşan ittifak ilk toplantısını İstanbul’da yaptı. Muhalefet parti genel merkezlerinde, HDP’nin başını çektiği ittifakın, 6’lı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor. Ancak bu kapsamda ittifakın, 6’lı masanın üzerinde bir baskı grubu gibi hareket edeceği belirtiliyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

HDP öncülüğünde kurulan ve EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ile TÖP'ten oluşan ittifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. 2023 seçimleri için HDP öncülüğünde kurulan “Emek ve Özgürlük” ittifakı ilk toplantısını dün İstanbul'da gerçekleştirdi.

Eylül'e kadar bildiri

EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP'ten oluşan ittifakın Eylül ayına kadar bildiri yayınlaması bekleniyor. Muhalefet parti genel merkezlerinde, HDP'nin başını çektiği ittifakın, 6'lı masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayına göre hareket edeceği konuşuluyor. Ancak bu kapsamda ittifakın, 6'lı masanın üzerinde bir baskı grubu gibi hareket edeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'na sıcak, Yavaş'a soğuk!

Başta HDP olmak üzere ittifak, 6'lı masanın sıcak baktığı bir aday olması halinde aday çıkartmayıp ortak adayla seçime girecek. Bu kapsamda 6'lı masanın hareket kabiliyeti sınırlanırken, HDP öncülüğündeki partilere de daha fazla alan açılmış olacak. HDP ve ittifakı oluşturan diğer partilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak, adı cumhurbaşkanlığı için zikredilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ise soğuk baktığı belirtiliyor. HDP'nin sıcak baktığı bir isim belirlenmesi halinde Emek ve Özgürlük ittifakının aday çıkartmayıp 6'lı masanın adayını desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alfabetik sıraya göre oturdular

Öte yandan Yeni Şafak'ın haberine göre; Emek ve Özgürlük ittifakının da 6'lı masaya benzerliği dikkat çekti. İlk görüşmede masa arkasındaki afişte yer alan parti logoları alfabeye göre sıralandı. Masanın başında ise HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan oturdu. .