“6’lı masanın vaadleri yetersiz” diyen HDP, cumhurbaşkanı adayı için komisyon oluşturdu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Altılı Masa'nın Türkiye'nin temel konularında ve yaşadığı çoklu krizde güçlü alternatifler sunamadığını ve vaatlerinin de yetersiz olduğunu söyledi. HDP Cumhurbaşkanı adayı için özel komisyon oluşturdu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Altılı Masa'nın, "Temel konularda ikna edici güçlü bir alternatif sunma noktasında yetersiz kaldığın" söyledi. Sancar "Şu ana kadar üzerinde ulaştıkları temel nokta, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüştür ama bunun, Türkiye'nin bu çoklu krizden çıkışı için yeterli bir vaat olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

ALTILI MASA'YI HALKIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ

“Bizim, bu amacımıza ulaşmamız için de çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız” diyen Sancar, partisinin Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda şunları kaydetti:

“Ama halkımız bilsin ki bir alternatif vardır. Emekten yana, sömürüye karşı, adaletsizliği ortadan kaldıracak, adaleti savunan, bu baskılara karşı duracak, özgürlüğü savunan, yalan iktidarına karşı hakikatin peşini bırakmayacak bir alternatifi mutlaka inşa edeceğiz. Sadece seçimler için değil, seçimlerin sonrasında da yeni bir başlangıç, demokratik ve özgürlükçü, emekten yana bir değişimin dinamik motor gücü haline geleceğiz. Bugün yaptığımız şey, bütün bu adaletsizliklere karşı en geniş kesimlerin mücadele ortaklığını sağlamaktır. Emek ve Özgürlük İttifakı, diğer iki ittifaktan da çok temel noktalarda ayrışmaktadır elbette. Adı üzerinde, emekten yana bir düzen ve özgürlükçü bir yaşam inşa etmek için yola çıkmıştır. Diğer ittifaklar, Cumhur İttifakı'nı söylememe bile gerek yok, biraz önce konuşmamda Cumhur İttifakı'nın ve onun iktidarının yarattığı çöküşü örneklerle anlattım, Altılı Masa'nın şu ana kadarki çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri halkın takdirine bırakıyoruz. Ama temel konularda ikna edici güçlü bir alternatif sunma noktasında yetersiz kaldığını da her yerde söylüyoruz.”

ADAY İÇİN ÖZEL KOMİSYON

Sancar'ın açıklamasına paralel olarak HDP'den Cumhurbaşkanı adayı için özel komisyon çalışması geldi. HDP, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturuldu.Euronews'in haberine göre; HDP, bu bağlamda bazı isimlerle görüşmelere başladı.Masada tartışılan alternatif isimlerle ya da bu isimlerin önerebileceği farklı kişilerle görüşmeler gerçekleştiren komisyon toplumsal eğilimleri de alıyor.

Aday belirleme çalışmalarında amacın cumhurbaşkanlığı için "her iki ittifakı aşacak güçte ve nitelikte" bir aday ortaya koymak olduğu belirtiliyor. Komisyon, "Türkiye toplumu muhalefet blokuna mahkum değil" mesajını vermek istiyor. HDP kaynakları aday konusunda "Türkiye toplumunun parmakla gösterdiği bir kadın da olabilir, tüm kesimlere güven verebilecek bir kanaat insanı da" diyor. Kurulların özel çalışma için bir komisyon oluşturduğunu belirten bir yetkili "Tartıştığımız isimler var. Bizim aday sürecimiz Altılı Masa'dan daha hızlı ilerliyor. Çünkü bizim kurduğumuz blok, altı yan yana gelemezlerin olduğu bir masa değil. Hatta zamanı gelince bu masaya siz iyi bir aday çıkaramadınız, topluma umut veremiyorsunuz diyerek kendi adayımızı da sunabiliriz" dedi.