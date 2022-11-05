6’lı masanın ''sancılı'' aday süreci: 'Özel bir ekip' kurulabilir!

Altılı masa 14 Kasım’da Ali Babacan’ın ev sahipliğinde sekizinci kez toplanacak.

Masanın bu toplantısındaki gündeminde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" ve "önemli temel politika alanları için kurulan ortak çalışma grubunun" yaptıkları çalışmalar yer alacak.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, sekizinci toplantıda ortak aday çıkarma konusu da ele alınabilir.

Ortak aday kararının netleşmesinin akabinde de bu konuda özel bir çalışma ekibinin kurulabileceğine işaret eden kaynaklar, ekipte mevcut altı partiden temsilcilerin yer alacağını aktardı.

Kaynaklar, "Ekip doğrudan adayın kim olacağı için çalışma yürütecek. Bütün partilerin en güvendiği anket firmaları belirlendikten sonra, bu firmaların yaptıkları anketlerden çıkan isimlerin ortalamasına bakılacak. Ancak sadece anket sonuçlarına bakılarak aday belirlenmez. Anketlerin bu konudaki etkisi yüzde 20 olur. Anket sonuçlarının yanı sıra adı geçen isimlerin geçmişte ne yaptığı, diğer partilerden oy alıp alamayacağına da bakılır" görüşünü dile getirdiler. .