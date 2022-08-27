6’lı masadan açıklama trafiği! Aday meselesi ‘Soğuk Savaş’a döndü

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Türk siyasetini gerdi. ‘Ortak Cumhurbaşkanı adayı’ konusunu ikinci tur görüşmelerine bırakan altılı masada aday üzerinden tam bir soğuk savaş yaşanıyor. CHP’li vekil ve yöneticiler Kılıçdaroğlu isminde ısrar ederken, İyi Parti bir türlü ‘olur’ vermiyor, başka isimleri gündemde tutuyor.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

İkinci tur görüşmelerini 2 Ekim'de başlatacak olan 6'lı masadan Cumhurbaşkanlığı konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'li milletvekili ve parti yöneticilerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ismini gündemde tutmaya dönük hamleleri İyi Parti'de rahatsızlık konusu oldu. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP kimlikli birinin olması gerektiğini söyledi. Tekin, "CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte son günlerde CHP ve İyi Parti arasında basına yansıyan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar:

Kavuncu'ya kızan Tekin'den CHP'li isim ısrarı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün katıldığı canlı yayında "Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum; mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum" dedi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı.Kavuncu'nun bu açıklamasını 'nezaketsizlik' olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir." diyerek ittifak ortaklarına sert çıkmıştı.

Yunus Emre ve Kaftancıoğlu'nun adayı Kılıçdaroğlu

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre, T24'e yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olmaya mecbur diyorum” diye konuştu. 'Kılıçdaroğluculuk' eleştirilerine katılmadığını ifade eden Emre, Yaşar Kemal'in İnce Mehmed kitabında kullandığı 'mecbur adam' tanımına göndermede bulunarak "Kılıçdaroğlu da Türkiye'deki bu haksızlık hukuksuzluk rejimine karşı çıkmak, yıkmak güdüsüyle doğmuş. Ona mecbur. O nedenle mecbur diyorum. Bütün bu nedenlerle cumhurbaşkanı olmaya da mecbur diyorum"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Reuters'a yaptığı açıklamada kendisinin cumhurbaşkanı adayını şöyle tanımladı:

"Tanıdığım, bildiğim ve gördüğüm için Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında bu söylediğim süreçlerin hepimiz açısından çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu ülkenin ihtiyacı olan lider sakin lider... Ya da mikrofonlarda boş konuşan tutamayacağı sözleri veren siyasetçi değil sakin ve kararlı ve ne yapacağını bilen siyasi lidere ihtiyacı var."

Kavuncu “Ya Mansur Yavaş ya Akşener” demişti

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 21 Ağustos'ta konuk olduğu Habertürk yayınında “Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?” sorusuna, kendisinin ve teşkilatının Akşener isminde ısrarcı olduklarını belirterke şu cevabı vermişti

“Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var.”

Akşener: Problem yok!

Konu liderlerin de gündeminde! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında 'güçlü bir ihtimal olabilir' demesi üzerine Akşener orta yollu bir cevap vermeyi tercih etti. Akşener, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "O masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar" dedi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Aday olma konusunda bir problem yok" ifadelerini kullandı. Ancak, Akşener'in detaylı bir açıklama yapmak yerine “problem yok” ifadesi kullanması siyaset kulislerinde tuhaf karşılandı. .