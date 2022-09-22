6’lı masada yeni gündem maddesi ortak liste: 40 şehirde ortak liste

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ara veren 6’lı masada yeni gündem maddesi ‘ortak liste’ oldu.CHP, sahil şeridinde güçlü olduğu 41 şehirdeki seçimlere tek listeyle, güçsüz olduğu 40 şehre ortak listeyle girecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ara veren 6'lı masada yeni gündem maddesi ‘ortak liste' oldu. Ortak aday için kriz yaşayan 6'lı masa, gündemine “ortak listeyi” aldı. Ortak aday için CHP ve İYİ Parti'nin karşılıklı açıklamalarla nabız yokladığı muhalefet masası, 2 Ekim'de ikinci tura hazırlanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; masanın ortakları bir yandan da Cumhur İttifakı'nın nisan ayında yasalaştırdığı ve Meclis'te çoğunluğu elde etme hesaplarını bozan Seçim Yasası değişikliğine çare arıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 40 ilde ortak listenin detayları belli oldu. Buna göre CHP, sahil şeridinde güçlü olduğu 41 şehirdeki seçimlere tek listeyle, güçsüz olduğu 40 şehre ortak listeyle girecek.

MASANIN GÜNDEMİ ORTAK LİSTE

Nisan ayında Meclis'ten geçen yeni seçim kanuna karşı yeni stratejiler üretmek ve Meclis'te çoğunluğu sağlamayı hedefleyen 6'lı masa ittifakta mutabakat sağlanması durumunda 40 ilde ittifak planını hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni seçim kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ittifaklardaki artık oylar en yüksek oy alan partinin hanesine yazılmıyor. Buna göre hareket eden CHP yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 40 ilde ittifak planı masanın gündemindeki ana konulardan biri olacak. CHP'nin planına göre, parti daha önce hiç milletvekili çıkaramadığı ve oy oranın düşük olduğu şehirde seçimlere ortak listeyle girme kararı alacak. Bu 40 şehir, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alıyor.

OYU YÜKSEK OLAN PARTİYLE İTTİFAK

CHP'nin oyunun yüksek olduğu sahil kesiminde ve büyükşehirlerde ittifak yapılmayacağı ifade ediliyor. İttifak yapılacak diğer illerde şehrin politik durumuna, anketlere, adayların halka yakınlığına bakılacak. Hangi parti hangi ilde yüksek ise o partinin listeleri altında seçime girilecek. Bu stratejinin yapılması durumunda hangi ilden kaç vekil çıkartabileceğinin hesabının da yapıldığı ifade ediliyor.