6’lı masada beyanname senaryoları

Millet ittifakında masayı oluşturan partilerin kendileri için ayrı, masa için ayrı bildirileri olması bekleniyor. Ancak cumhurbaşkanı için düzenlenen beyannamenin herhangi bir maddesinin bir parti ile çelişmesi durumunda o maddenin 6’lı masa beyannamesine girmeyeceği belirtiliyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

2023 seçimleri için 6'lı masada farklı bir formüle başvurulması planlanıyor. Buna göre, masayı oluşturan partilerin kendileri için ayrı, masa için ayrı bildirileri olması bekleniyor.

2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de seçim beyannamelerine yoğunlaştı. Bu çerçevede 6'lı masada farklı bir formüle başvurulması planlanıyor.

ÇELİŞİRSE 6'LI MASA BEYANNAMESİNE GİRMEYECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, masayı oluşturan partilerin kendileri için ayrı, masa için ayrı bildirileri olması bekleniyor. Seçimlere ittifak dâhilinde mi girileceği yoksa yeni bir strateji mi belirleneceği masada belirsizliğini korurken 6'lı masada belirlenecek cumhurbaşkanı adayı için seçim beyannamesi ve yol haritası da oluşturuluyor. Ancak beyannamenin herhangi bir maddesinin bir parti ile çelişmesi durumunda o maddenin 6'lı masa beyannamesine girmeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan 6'lı masadaki siyasi partilerin kendi seçmenine hitap edebileceği söylemleri, stratejilerini de açıklayacağı bir vizyon programı yapacağı ifade ediliyor. Partiler burada 6'lı masada diğer partilerin onayı olmayan, diğer partilerin yapısına hitap etmeyen söylemleri koruyabilecek.

ADAY ANKARA'DA MİTİNGLE AÇIKLANACAK

Diğer taraftan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Ankara'da yapılacak mitingde açıklanacağını duyurdu. Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Millet masasının cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. Kemal Atatürk emrinde olacaktır." .