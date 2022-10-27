6’lı masada aday, YSK’nın takvimi açıklamasına bağlı

Altılı masa kasım ayında DEVA Partisi’nde toplanacak. Altılı masa önce hükümet programı ve seçim bildirgesini hazırlayacak. Ortak adayın açıklanması için ise YSK’nın seçim takvimini açıklaması beklenecek. Öte yandan muhalefet partilerinin sekizinci toplantısı 14 Kasım’da gerçekleştirilecek.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Altılı masa kasım ayında DEVA Partisi'nde toplanacak. Altılı masa önce hükümet programı ve seçim bildirgesini hazırlayacak. Temel politika alanlarındaki çalışmalar ve yol haritası çalışması tamamlanınca altı parti mutabakat imzalayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Milliyet'in habeine göre; ortak adayın açıklanması için ise YSK'nın seçim takvimini açıklaması beklenecek.

Altılı masa Millet İttifakı iktidarına yönelik bürokratik kadrolarla ilgili ön hazırlık da yapıyor. Kulislerde “2 bin kişilik bürokrat listesi hazırlandığı” iddiası konuşulurken, altılı masa kurmayları şu aşamada ağırlıklı olarak getirilecek isimlerle ilgili değil, değişmesi gereken kadrolara ilişkin çalışma yürütüldüğünü vurguluyor.

TOPLANTI 14 KASIMDA

‘Altılı masa'nın sekizinci toplantısı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde 14 Kasım'da düzenlenecek.Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden oluşan ‘altılı masa'nın ikinci tur toplantılarının ilki 2 Ekim'de CHP ev sahipliğinde başlamıştı.

Toplantıda 15-20 günde daha sık toplanma kararı alınmıştı. ‘Altılı masa'nın sekizinci toplantısı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Toplantı 14 Kasım saat 12:00'de olacak.Masanın komisyon çalışmalarını ortaklaştırması, yazılı hale getirmesi ve beyanname olarak kamuoyuna duyurmasının ardından cumhurbaşkanı adayının yetkilerini nasıl kullanacağı konusunu da ele alması bekleniyor.