6'lı masa toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak' paylaşımını yaptı.

Altılı masanın 2. tur görüşmelerinin ilk toplantısı bugün CHP'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantının ardından altı siyasi partinin genel başkanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak!" ifadelerini kullandı. .