6'lı masa liderinden ''Kılıçdaroğlu adaylığı'' açıklaması

6’lı masada yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masada henüz aday belirlenmiş değil.

Adaylık konusunda pek çok siyasinin adı geçerken, en güçlü isim olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Demokrat Parti lideri Uysal, bir katılımcının “Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir paket programı milletin önüne koyma hedefindeyiz adayıyla, kadrosuyla. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve parlamento rekabeti var. Öne cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderlerinin icracı iddiaları, hüviyetleri dolayısıyla bu süreçte aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sayın Akşener ki bu süreçte çok önemli vazifeler gördüler. İktidarın kimlik sahalarına, mahallere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim.” .