6’lı masa: Her partiye bir cumhurbaşkanı yardımcısı!

6’lı masanın seçimleri kazanması durumunda her partiye bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve milletvekili sayısına göre bakanlık verilmesi planlandığı kaydedildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

2023 seçimlerini kazanması durumunda parlamenter sisteme geçiş çalışmalarını sürdüren 6'lı masada seçim sonrası izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Buna göre; her partiye bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve milletvekili sayısına göre bakanlık verilmesi planlandığı kaydedildi.

EN AZ BİR BAKANLIK

6'lı masa bileşenlerinden Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de yayımlanan haberde masadaki partilere en az bir bakanlık ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verileceği bildirildi. Gazetede yayımlanan haberde şu ifadeler yer aldı:

BAKANLIK SAYISI ARTACAK

Ortak cumhurbaşkanı konusunda liderlerin tam yetkili olduğu masada, bir diğer önemli konu, kabinenin nasıl oluşacağı konusunda ise komisyonlar en uygun yöntemle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Farklı formüllerin ele alındığı komisyon görüşmelerinde, masada bulunan altı partiye birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla ve birer bakanlık verilmesi üzerinde duruluyor. Ayrıca partilere milletvekili oranında da bakanlık verilmesi planlanıyor. Çalışmaların bir diğer aşaması ise bazı bakanlıkların bölünmesi üzerinde duruluyor. Söz konusu çalışmayla bakanlık sayısının artacağı belirtiliyor. .