30 Ekim öncesi Saadet’te parti içi muhalefet

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi öncesinde parti içinde aday bilmecesi yaşanırken parti içi muhalefet de gün yüzüne çıktı. Medyaya yansıyan haberlere göre; SP’de 5 muhalif grup Karamollaoğlu’nun genel başkanlığından rahatsız!

TIMETURK | HABER MERKEZİ

​30 Ekim pazar günü yapılacak Saadet Partisi (SP) 8. Olağan Kongresi'ne genel başkan Temel Karamollaoğlu, parti içinde adayların çekilmesiyle tek aday olarak girme hazırlığı yapıyor. Ancak kongre süreci şimdiye kadar konuşulmayan parti içi muhalefete ilişkin haritayı netleştirdi.

5 MUHALİF GRUP

Yeni Şafak'ta yayımlanan haberde Saadet Partisi içinde 5 muhalif grup olduğu bildirildi. SP'nin 6'lı masada yer almasından rahatsız olan parti içi muhalefetin bir aday çıkarabileceği ileri sürülüyor. Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç'ün adı geçiyor. Saadet Partisi'nde muhalif gruplar partinin CHP'nin başını çektiği 6'lı masada yer almasını eleştiriyor. Parti içinde İstanbul, Anadolu, Konya, bazı MİLKO kuruluşların olduğu STK ekibi ve genel merkez ekibi olmak üzere beş farklı muhalif grup bulunduğu belirtiliyor. İstanbul ekibi hariç diğer ekiplerin Haymana mutabakatı olarak adlandırılan oluşumda olduğu ifade ediliyor. Yeni bir adayın bu ekiplerin ortak kararı ile çıkabileceği ifade ediliyor.

İMZA ATMADILAR AMA DESTEK VERDİLER

Haber Türk'ten Bülent Aydemir ise Cumartesi günkü yazısında parti içi muhalefetin kimlerden oluştuğunu kaleme aldı. Aydemir'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Karamollaoğlu'nun bir diğer muhalif grubu ise Saadet Partisi'ni 6'lı masadan kaldırma hedefi başta olmak üzere parti içi muhalefeti kongre öncesi harekete geçirdi. 46 kişiden oluşan bu grup iki günlük kampın ardından Haymana Mutabakatı'nı yayımladı. Mutabakat metnini 6-7 kişinin gördüğü, diğer isimlerin önemli bir bölümünün imza atmadıkları ifade ediliyor. Sonuç olarak bu bildiri kongre öncesi yayımlandı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ile Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman gibi isimlerin mutabakatı imza atmamakla birlikte mutabakata arka planda destek verdikleri belirtiliyor. Mutabakata imza atanların bir bölümünün eski AK Parti üyeleri olduğu, yuvaya dönüş çağrısı kapsamında Saadet Parti'sine döndükleri ifade ediliyor.

İSTANBUL EKİBİ

Muhalifler arasında İstanbul ekibi olarak adlandırılan, iş dünyasının desteğiyle çalışma yürüten bir diğer ekip, Selman Esmerer ve Abdullah Sevim öncülüğünde faaliyet gösteriyor. Selman Esmerer Saadet Partisi eski İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı, Abdullah Sevim ise Milli Görüş Vakfı İstanbul İl Başkanı idi. Bu iki isim, illerde delege desteği topluyor ve ayrı bir liste ile kongreye girmeyi amaçlıyor.

Saadet Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcılarından olan Atik Ağdağ ise parti dışından genel başkanlık kulisini yürütüyor. Erbakan Hoca'nın son Gençlik Kolları Başkanı olan Ağdağ'ın ilişkileri nedeniyle Cumhur İttifakı'na yakın bir isim olduğu belirtiliyor. Saadet'in kongresi öncesinde AK Parti tarafı ile muhalifler arasında yoğun bir temas ve görüşme trafiğinin de olduğu vurgulanıyor. .