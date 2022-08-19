3’üncü ittifak tamam, 4’üncü ittifak yolda, 5’inci ittifak kısmet!

Ankara gazetecilerinin de siyasiler gibi görüşme trafiği arttı, partiler arasındaki ziyaretler artınca her gün yeni bilgi kırıntıları da gelmeye devam ediyor… HDP öncülüğündeki 7’li masa ittifakı tamam, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin kuracağı 4’üncü ittifak henüz pişirilme aşamasında, 5’inci ittifak ise 5’üncü ittifaka bağlı görünüyor!

TIMETURK | İLHAN KESEN

Uzunca bir süre Cumhur ve Millet ittifakları gündemine hapsolan Türkiye siyaseti, şimdilerde Ankara'da filizlenmek üzere olan yeni ittifakları konuşuyor. Dolayısıyla Ankara gazetecilerinin de siyasiler gibi görüşme trafiği arttı, partiler arasındaki ziyaretler artınca her gün yeni bilgi kırıntıları da gelmeye devam ediyor…

3'üncü ittifak tamam!

Millet İttifakı ile ilişkisi artık tam bir bilmeceye dönen HDP, biraz da Millet İttifakı'nın yönlendirmesiyle yeni bir ittifaka yelken açıyor. Geride kalan iki yılda Millet İttifakı'na dahil olmak için çabalayan HDP, ittifakın halk önünde zora düşmesi sonucu yeni bir karar aldı. Buna göre; HDP'nin öncülüğünde kurulacak ve “7'li Masa” olarak anılan sol partiler ekseninde bir birlik kuruluyor…

Türkiye İşçi Partisi, (TİP) Emek Partisi, (EMEP) Toplumsal Özgürlük Partisi, (TÖP) Emekçi Hareket Partisi, (EHP) Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğu '7'li masa' ağustos ayının ikinci yarısında ortak bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor. İttifak, önümüzdeki günlerde kurulmasının ardından çalışmalarına başlayacak. İttifakın, Haziran 2023 seçimlerinde oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ise Millet İttifakı'nın adayı olacak.

4'üncü ittifak yolda…

Ankara'nın yoğunlaştığı dördüncü bir ittifaka ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu ittifakın iki bileşeni Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi ile Muharrem İnce öncülüğündeki Memleket Partisi olacak. Twitter'da bir sohbet odasında bir araya gelen Zafer Partisi lideri Özdağ, özetle “Arkadaşlar Sayın Genel Başkanı sıkıştırıyormuş Zafer Partisi ile Memleket Partisi arasında bir ittifak var mı diye. Ama tabii ki Memleket Partisi'yle de milli çizgide duran bütün partilerle de zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz. Sayın İnce, kurmaylarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir meseleyi Türkiye'nin gündemine getirdi. Biz de Zafer Partisi olarak Memleket Partisi'ni ziyaret ettik. Konuştuk, baş başa görüşmelerimiz de oluyor. Özetle, medeni bir siyasal iletişimi ayakta tutuyoruz, Türkiye için ne ihtiyaç varsa onu yapmanın mücadelesini veriyoruz, vereceğiz" dedi. Muharrem İnce ise "Vatandaşlarımız bilsinler, bizim gizli kapaklı görüşmelerimiz yok. Milli bir çizgide, ülkemizin çıkarına, omurgalı, siyasi çalışmaları milletimiz gözü önünde yapıyoruz" ifadesini kullandı. Bu iki partiyi ittifak ortamına iten ise sayıları az da olsa parti üyelerinin ittifak konusunda ısrarcı olmaları olduğu dile getiriliyor.

5'inci ittifak 4'üncüye bağlı

5'inci ittifak ise tamamen 4'üncü ittifakın kuşatıcılığına bağlı olacak. Bu kapsamda Eğer Özdağ ve İnce, ittifakı kuşatıcı kılarsa çok sayıda küçük parti de dördüncü ittifak içinde yer alacak. Ancak ittifakın iki partiden oluşması halinde Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, BTP ve DYP gibi partilerin yeni bir ittifak kuracağı belirtiliyor.