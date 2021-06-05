2020’de 30'a yakın parti kuruldu; farkları ne?

“Yeni partiler ne kadar yeni?” başlıklı yazısında Türkiye’de yeni kurulan partilerin yapısına ilişkin yorumda bulunan Tunca Bengin, sözkonusu partilerin sadece tabela ve isimlerinin yeni olduğunu kaydetti. Tunca’nın yazısından bir bölüm..

2020 yılının başlarından itibaren arka arkaya 30'a yakın yeni parti kuruldu, başkaları da yolda.

Henüz düşünce aşamasında olanlar da var. Dolayısıyla, siyasi arena kıpır kıpır.

Medyaya hemen her gün yeni bir parti ya da oluşuma dönük A takımı bilgileri sızıyor ya da sızdırılıyor.

Bu bağlamda da toplumun her kesiminden birçok yeni isim söz konusu ama hepsinde de başı çekenler siyaseten bildik, tanıdık simalar.

Söylemler, mesajlar dahi aynı, sadece parti logoları ve isimleri yeni.

Hatta konuştuğum bir siyasetçinin buna dönük yorumu şöyle:

“Niçin Almanya, Fransa ya da İngiltere'de durmadan parti kurulmuyor? Çok farklı bir ideoloji varsa o zaman çıkıyor. Şimdi bizde kimsenin farklı bir ideolojisi yok ki, hepsi birbirine benziyor. Eskiden otobüs firmaları vardı; mesela, Serhat Kars, onun rakibi Öz Serhat Kars çıkardı ya da Erzurum Dadaş ve Es Dadaş gibi. Yani yeni kurulan partiler farklı bir ideoloji koyuyor mu? Hayır. Diyor ki ben mevcudun daha iyisiyim...”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.