Yurt dışı satışlarını yüzde 144 artıran TEMSA 'İhracatın Şampiyonları' listesinde

TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu, 'Bugün İsveç, Çekya, ABD, İspanya gibi çok önemli ülkelerde TEMSA'nın elektrikli otobüsleri yollara çıkmış durumda' dedi.

Otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 35 şirket arasında yer alan TEMSA, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları' ödül gecesinde, gümüş kategoride ödülün sahibi oldu.

TEMSA açıklamasına göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2021 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak gerçekleştirilen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticilerinden TEMSA, 2021 yılındaki başarılı performansıyla birlikte, gümüş kategoride ödülün sahibi oldu. Ödül, OİB Başkanı Baran Çelik ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Altan Murat Taşdelen tarafından TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu'na takdim edildi.

Geçen yıl dünyanın 18 farklı ülkesine, Adana'da yerli imkanlarla ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştiren TEMSA, ihracatını da bir önceki yıla göre yüzde 144 artırmayı başardı. Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2021 yılını da yüzde 122 gibi önemli bir büyüme rakamıyla tamamlayan TEMSA, bu yıl yeni satışlar ve teslimlerle birlikte ihracat odaklı büyümesine devam etmeyi hedefliyor.

- 'İhracatımızın yüzde 6'sı elektrikli araçlardan geliyor'

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA'nın, köklü tarihinde bu tarz ödülleri sayısız kez kazandığını, ihracat söz konusu olduğunda otomotiv sektörüne her daim öncülük etmiş bir marka oluğunu belirtti.

TEMSA'nın şimdi de teknoloji ve inovasyonla güçlendirdiği bu konumunu elektrikli araçlarla pekiştirdiğini vurgulayan Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

'Bugün İsveç, Çekya, ABD, İspanya gibi çok önemli ülkelerde TEMSA'nın elektrikli otobüsleri yollara çıkmış durumda. Elektrikli otobüs ihracatımızın birim kilogram değerinin Türkiye'nin ihracat ortalamasının yaklaşık 25-30 katı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TEMSA'nın bu seferberlikte bayraktarlık yapmasının, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar dünyada 70'e yakın ülkeye yaklaşık 15 bin araç ihracatı gerçekleştiren TEMSA olarak önümüzdeki dönemde bir yandan pazar çeşitlendirmemizi sürdürürken, bir yandan da elektrifikasyon konusundaki çözümlerimizi genişleteceğiz. İhracatımızın şu an yüzde 6'sı bu sıfır emisyonlu elektrikli araçlardan geliyor. Bunu çok daha yukarı seviyelere taşımayı, 2025 yılında da toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlardan karşılamayı planlıyoruz.'