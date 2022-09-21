Yeni Opel Astra fiyatı ne kadar? 2022 model Opel Astra kaç para? Türk otomobil tutkunlarının en sevdiği modellerden biri olan Opel Astra'nın yenilenmiş versiyonu görücüye çıktı. 2022 model Opel Astra yeni ve modern tasarımı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Hem spor hem de klasik hatlara sahip Astra'nın satış fiyatı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2022 Opel Astra'nın Türkiye satış fiyatı belli oldu.

​​​​​​​Türkiye'de oldukça geniş bir hayran kitlesine sagip olan Opel Astra yeni versiyonu ile Türk otomobil severlerin ilgisini yeniden kendi üstüne çekecek gibi duruyor. 2022 model yeni Opel Astra'nın tanıtımları geçtiğimiz aylarda Avrupa'da yapılmıştı. Avrupa satış fiyatlarının 37 bin Euro ile 45 bin Euro arasında değiştiği açıklanmıştı. Ülkemizde de satışa sunulan Opel Astara'nın fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Beklenen fiyatlama nihayet geldi.

Yeni Opel Astra fiyatı ne kadar?

Türkiye'de kendisine yeniden yer edinmek isteyen Opel Astra yeni yüzünü otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Makyajlı tasarımdan çok görüntüsünü tamamen değiştiren Opel Astra bu değişiklik ile oldukça ilgi gördü. Yeni Opel Astra'nın ülkemizde satış fiyatları ise 1,2 benzinli ve manuel şanzıman seçeneğinde 668 bin 900 liradan başlıyor. Motor, şanzıman ve üst özelliklere göre bu fiyat giderek yükseliyor.

2022 model Opel Astra kaç para?

1991'den bu yana üretimine devam edilen Opel'in Astra modeli yeni yüzü ile yollardaki yerini aldı. Avrupa yollarında görülmeye başlanan Yeni Opel Astara ülkemizde de satışa çıktı. Opel Astra'nın satış fiyat aralığı aşağıdaki gibidir;

Motor / Şanzıman Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı

1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION 668.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION 774.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 844.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 GS LINE 894.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 GS 924.900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 824.900 TL

Opel Astra hakkında

Opel Astra, Alman otomobil üreticisi Opel tarafından 1991'den beri geliştirilen ve üretilen kompakt/küçük aile (C segmenti) sınıfındaki bir otomobil modelidir. Günümüzde altıncı nesli üretimde olan Astra, Eylül 1991'de (1992 model yılı için) hatchback, sedan ve station[a] gövde seçenekleriyle piyasaya sürüldü. 1990'ların başında panel van (sedan gövdesi Astravan) ve cabrio (Astra Cabrio) tanıtıldı. Bu gövde seçeneklerini daha sonra 2004'te coupe (Astra GTC) ve 2005'te güçlendirilmiş Astra OPC izledi.

Astra ismi, Vauxhall Motors'un Opel Kadett modelinin ilk zamanlardaki ismi olan Vauxhall Astra'dan alındı.