Yeni fiyatların ardından 120 bin TL altı sıfır km otomobil kalmadı: En uygun fiyatlı sıfır araçlar hangileridir?

Yeni fiyatlandırmaların ardından Türkiye otomobil piyasasında 120 bin TL altında 2021 model araç kalmadı. Konu ile ilgili Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın açıklamalarda bulundu. En uygun sıfır kilometre araçlar hangileridir? İşte detaylar...

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması ile birlikte 2.el otomobil pazarında yüksek hareketlilik bekleniyor. Gerek doviz kurundaki dalgalanma gerekse de dünya çapında yaşanan çip krizleri yeni model araçlarda stok sıkıntısına yol açıyor. Sıfır kilometre araç bulamayan sürücüler soluğu 2.el oto pazarında alıyor. 2.el otomobil pazarında ise satıcıların fahiş fiyat yükseltimleri ile birlikte sürücüler mağdur olabiliyor.

Sıfır araç, yatırım aracı olarak görülüyor

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın tarafından paylaşılan bilgilere göre, "Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor. Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL'ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bunlar 2020 model ve satılmaya devam eden ile 143 bin 868 TL Hyundai i10 1.0 Jump paket benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban paket benzinli manuel vites ve 121 bin 900 TL ile Dacia Sandero 1.0 Ambiance paket benzinli manuel vitesten oluşuyor. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL."

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte otomotiv sektörünü bol satışlı bir 2 aylık sürenin beklediğini ifade eden Yalçın,son açıklaması ise şu şekilde oldu;

"Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz'a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.