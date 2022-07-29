Yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Arabanın az benzin yakmasını sağlayan öneriler

Akaryakıt fiyatlarının rekor fiyatlara çıkmasının ardından sürücüler yakıt tasarrufu önerileri arıyorlar. Araba kullanırken yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Arabanın az benzin yakması nasıl olur? İşte yakıt tasarruf önerileri…

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden sonra vatandaşlar, araçlarının nasıl daha az yakacağının çözümlerini arıyorlar. Araç sahipleri “Aracım nasıl daha az yakar? Aracımın az yakmasını nasıl sağlarım? Araç sürerken yakıt tasarrufu yapabilir miyim?” soruları yöneltiyorlar.

Araç yakıt tasarrufu önerileri

1-İlk önerimiz aracınızı her dışarı çıktığınızda kullanmamak olacaktır. Özellikle kısa mesafelerde toplu ulaşım kullanarak ve yürüyerek şu faydalara sahip olacaksınız: Yakıt tasarrufu, daha az karbon salınımı ve yürüyerek vücut sağlığı…

2-İbreyi kontrol edin, gaza yüklenmeyin! Gaza dengeli bir şekilde basarsanız ve hız sınırınızı makul bir seviyede (Her yol ve araç için değişir) ayarlarsanız daha düşük bir yakıt tüketimi gerçekleşir.

3-Yakıt tasarrufu için camları kapatın. Hızlı giderken cam açmak aracın sürtünmesini artırır, bu durum da fazla yakıt demektir.

4-Klimayı iyi ayarlayın. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan klimayı yüksek seviyelerde kullanmak daha fazla yakıt tüketimine neden olur.

5-Aracın kötü bujilerini değiştirerek yakıt tasarrufuna katkıda bulunmuş olursunuz.

6-Depoyu sabah erken ya da akşam geç saatlerde doldurun. Zira depoyu soğuk havada doldurmak daha yoğun bir yakıt anlamına geliyor.

7-Düşük viteste hız yapmak, daha hızlı yakıt tüketimine sebep olur.

8-Araç yakıt tasarrufu için uzun süreli hareketsiz zamanlarda motoru kapatın. Zira hareketsiz araç da yakıt tüketir.