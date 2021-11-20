Xpeng P9 fiyatı ne kadar? Xpeng P9 elektrikli otomobil özellikleri ve menzili nedir? Otomobil üreticileri son yıllarda elektrikli otomobil yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Çin'de elektrikli otomobil üreten ülkelerin başında geliyor. Çin'de pek çok elektrikli otomobil markası bulunuyor ve uluslararası piyasada da iyi bir satış rakamlarına ulaştılar. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng yeni elektrikli otomobili P9'u tanıttı. Xpeng P9'un fiyatı ve özellikleri de otomobil tutkunları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Xpeng P9'un fiyatı ve özellikler...

Xpeng P9 fiyatı ne kadar? Xpeng P9 elektrikli otomobil özellikleri ve menzili nedir? 2000'li yılların başında otomobil dünyasında başlayan sessiz devrim bugün kendisini iyice hissettirmeye başladı. Tüm dünya içten yanmalı motorlardan yavaş yavaş vazgeçiyor. Otomobil üreticileri de elektrikli otomobil yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Çin elektrkli otomobil sektörünü yön veren ülkeler arasında. Çin'de bir çok elektrikli otomobil markası bulunuyor ve uluslararası piyasada iyi bir satış rakamlarına da ulaştılar. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng yeni elektrikli otomobili P9'u tanıttı. Xpeng P9'un fiyatı ve özellikleri de otomobil tutkunları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng P9 modelini tanıttı. Tesla'ya rakip olaması beklenen Xpeng P9'un fiyatı ve özellikleri de pek çok otomobil severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Xpeng P9'un satış fiyatı ve özellikleri...

Xpeng P9 fiyatı ne kadar?

XPeng'in yeni P5 modelinin başlangıç fiyatı 160.000 - 230.000 RMB (sübvansiyonlardan sonra), bu da 24.875 - 35.760 $ arasında değişiyordu. Aracın fiyatı ve toplam menzili gibi detaylar açıklanmadı ancak Xpeng P9'un satış fiyatının ise 30 bin dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Xpeng'in G9 adlı yeni bir elektrikli SUV'u 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülecek.

Xpeng P9 menzili ne kadar?

Xpeng P9, 5 dakikada 200 kilometre menzillik şarj olacağını belirtti. G9, Xpeng'in Xpilot yarı otonom sürüş sistemine, Lidar teknolojisine ve Nvidia çiplerine sahip olacak. Şirket G9'un 5 dakikada 200 kilometre menzillik şarj olabileceğini öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.