XEV YOYO fiyat 2022 | XEV YOYO fiyatı ne kadar? XEV YOYO ne malı? Menzili ne kadar, kaç km? Şehir içi mini elektrikli araçlar son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. XEV YOYO modeli araçlar da son zamanlarda sokaklarda karşımıza çıkmaya başladı. Mini elektrikli araçlara ilgi duyanlar XEV YOYO 2022 fiyatını merak ediyor. İşte XEV YOYO hakkında detaylar...

XEV YOYO fiyat 2022 | XEV YOYO fiyatı ne kadar? XEV YOYO ne malı? Menzili ne kadar, kaç km? gibi sorular son zamanlarda şehir içi ulaşım için yeni bir arayışta olanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Citroen AMI ile ülkemizde başlayan mini elektrikli araç furyasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Minik ve kullanımı oldukça kolay olması nedeniyle şehir içi ulaşımda vatandaşların tercihi olan bu tür araçlara bir yenisi daha eklendi. XEV YOYO modeli son zamanlarda oldukça popüler. XEV YOYO fiyatı, menzili ve nerede üretilidği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

XEV YOYO fiyat 2022

XEV YOYO ülkemizde satışa sunulmaya başlandı. Küçük ve kompakt yapısı ile şehir içi ulaşımda oldukça kolaylık sağlayan XEV YOYO fiyatı ile de ön plana çıkıyor. XEV YOYO, ülkemizde dört tekerlekli motosiklet statüsünde olduğu için sıfır ÖTV ile satın alınabiliyor. Bu açıdan bakıldığında fiyatı oldukça düşük kalıyor.

XEV YOYO fiyatı ne kadar?

XEV YOYO fiyatı döviz kurlarında yaşanan iniş çıkışlara göre farklılık gösteriyor. XEV YOYO Türkiye fiyatı 281.148 TL civarında alıcı buluyor. XEV YOYO satış fiyatı oldukça makul olması nedeniyle pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

XEV YOYO ne malı?

XEV YOYO bir Çin markasıdır. Araç Çin'de üretiliyor ve dünya pazarında satılıyor. XEV YOYO ülkemizde de Mart ayından itibaren satışta.

Menzili ne kadar, kaç km?

XEV YOYO menzili konusunda da şehir içi ulaşımda oldukça iddeal. XEV YOYO 80km/s maksimum hız ve 150 km elektrik menziline sahip

XEV YOYO ne kadar elektrik harcıyor?

Araç evde şarj edildiğinde XEV YOYO sahipleri tam şarj için yaklaşık 16 lira ödeyecek (11 kWh x ~1,44 ₺ elektrik birim maliyeti).

XEV YOYO için ehliyet isteniyor mu?

Web sitesi güncellenen tam elektrikli Yoyo, 16 yaş üstü B1 ehliyet ile kullanılabiliyor.

XEV YOYO özellikleri

XEV YOYO, dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilen elektrikli araçlarından biri. Aracın bataryasız ağırlığı yalnızca 450 kilogram.

Türkiye'de XFM tarafından satılacak olan YOYO, 20 beygir gücünde tek motor ve 10.3 kWh kapasiteli batarya paketiyle geliyor.

Yarım ton ağırlığındaki kompakt elektrikli otomobil, iki koltuklu bir iç dizayna sahip.

XEV YOYO değiştirilebilir batarya pakediyle geliyor. Saatlerce şarj etmek yerine dakikalar içerisinde bataryayı değiştirmek mümkün.

Yeniden şarj etme endişesi duymadan 150 km'lik (UDDS döngüsü) menzilin keyfini çıkarın. Yenilikçi akü değiştirme sistemimiz YOYO sürüş deneyimini tamamlar ve ufkunuzu genişletir. 10,3 kWh modüler pil takımı bittiğinde, basit, hızlı ve tamamen güvenli bir şekilde kolayca çıkarılabilir ve tam şarjlı bir pil ile değiştirilebilir.

Panoramik tavan ve açık yerleşim düzeni sayesinde iç mekan maksimum alan ve ışık sağlar.

Akıllı telefonunuza bağlanan isteğe bağlı geniş dokunmatik ekran sayesinde dünyanızı parmak ucunuzla kontrol edin.

Ayrıca özel YOYO Uygulamamız ile nerede olursanız olun aracın akü durumunu ve konumunu takip edebilirsiniz. .