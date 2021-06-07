XEV ne malı? XEV markası hangi ülkenin? XEV fiyatı ne kadar? iEV7s kaç para?

XEV ne malı? Elektrikli otomobil piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyor. Bir yandan kendi elektrikli otomobilimizi üretme yolunda emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da dünyanın çeşitli markaları ülkemize elektrikli modellerini getirmeye başladı. Son olarak XEV markası elektrikli modelleri ile ülkemizde. XEV markasını merak edenler XEV markası hangi ülkenin, XEV fiyatı ne kadar, iEV7s kaç para gibi sorulara yanıt arıyor. İşte XEV iEV7s özellikleri ve fiyatı...

XEV ne malı? Elektrikli otomobil piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyor. Bir yandan kendi elektrikli otomobilimizi üretme yolunda emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da dünyanın çeşitli markaları ülkemize elektrikli modellerini getirmeye başladı. Son olarak XEV markası elektrikli modelleri ile ülkemizde. XEV markasını merak edenler XEV markası hangi ülkenin, XEV fiyatı ne kadar, iEV7s kaç para gibi sorulara yanıt arıyor. İşte XEV iEV7s özellikleri ve fiyatı...

XEV'nin elektrikli modelleri ülkemizde görülmeye başlandı. Elektrikli otomobillere ilgi duyan ve Elektrikli araba almayı düşünenler XEV ne malı? XEV markası hangi ülkenin? gibi soruları sormaya başladı. 320 kilometrelik menzile sahip olduğu açıklanan XEV iEV7s'in özellikeri ve fiyatını haberimizde sizlerle paylaşacağız. İşte XEV markası ve iEV7s modeline ait detaylar...

XEV ne malı?

XEV markasının elektrikli otomobili ülkemizde satılmaya başlandı. Vatandaşlar da XEV ne malı? XEV markası hangi ülkenin? XEV nerede üretiliyor? gibi soruları sormaya başladı. Çin'de üretilen XEV iEV7S, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor.

XEV iEV7s fiyatı ne kadar?

XEV iEV7s lansman fiyatı 265 bin ₺ olarak açıklansa da son vergi düzenlemesiyle ÖTV dilimi %10'a çıkmış oldu. Buna göre XEV iEV7s Türkiye fiyatını 283.000 TL olarak güncellemek gerekiyor. Nihai satış fiyatı için distribütör XFM Otomotiv ile iletişime geçilmesi daha sağlıklı olacaktır.

XEV iEV7s özellikleri nelerdir?

XEV iEV7s özellikleri elektrikli otomobil almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. İşte XEV iEV7s elektirkli otomobilin özellikleri;

Batarya 40 kWh

Menzil 320 km

Motor Gücü Tek Motor 85 kW (114 Beygir)

Tork 270 Nm

0-100 km Performansı 9,5 saniye

Hızlı Şarj DC şarj desteği, 1 saatte %20'den %80'e şarj

Azami Hız 130 km/saat

Tüketim 15 kWh/100 km (Normal Havada)

Araç Ağırlığı 1460 kg

Çıkış Tarihi Mart 2020

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