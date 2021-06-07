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XEV iEV7s özellikleri neler? XEV iEV7s fiyatı ne kadar? XEV iEV7s menzili ne kadar?

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip otomobillerin yerini almaya başladı. Ülkemizde de elektrikli otomobil model sayısı çeşitleniyor. Son olarak XEV iEV7s modelinin Türkiye'de satışına başlandı. Elektrikli otomobil almak isteyenler XEV iEV7s özelliklerini araştırmaya başladı. Peki XEV iEV7s özellikleri neler? XEV iEV7s menzili ne kadar? EV iEV7s fiyatı ne kadar?

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Google News - Timeturk
07.06.2021 11:18:35
XEV iEV7s özellikleri neler? XEV iEV7s fiyatı ne kadar? XEV iEV7s menzili ne kadar?

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip otomobillerin yerini almaya başladı. Ülkemizde de elektrikli otomobil model sayısı çeşitleniyor. Son olarak XEV iEV7s modelinin Türkiye'de satışına başlandı. Elektrikli otomobil almak isteyenler XEV iEV7s özelliklerini araştırmaya başladı. Peki XEV iEV7s özellikleri neler? XEV iEV7s menzili ne kadar? EV iEV7s fiyatı ne kadar?

XEV iEV7s özellikleri nelerdir?

XEV iEV7s özellikleri elektrikli otomobil almayı düşünenler tarafından merak ediliyor.  Volkswagen'in Çinli ortağı JAC Motors tarafından üretilen, Avrupa'da ise İtalyan XEV markasıyla geliştirilip satılan bu otomobil yakın zaman önce ülkemizde de satılmaya başlandı. Elektirkli otomobil almayı düşünenler XEV iEV7s özellikleri nelerdir sorusunu soruyor. İşte XEV iEV7s özellikleri;

Batarya: 40 kWh

Menzil:320 km

Motor Gücü: Tek Motor 85 kW (114 Beygir)

Tork: 270 Nm

0-100 km Performansı: 9,5 saniye

Hızlı Şarj DC şarj desteği: 1 saatte %20'den %80'e şarj

Azami Hız: 130 km/saat

Tüketim: 15 kWh/100 km (Normal Havada)

Araç Ağırlığı: 1460 kg

Çıkış Tarihi: Mart 2020

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XEV iEV7s Katalog İndir

XEV ne malı?

XEV markasının elektrikli otomobili ülkemizde satılmaya başlandı. Vatandaşlar da XEV ne malı? XEV markası hangi ülkenin? XEV nerede üretiliyor? gibi soruları sormaya başladı. Çin'de üretilen XEV iEV7S, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlıyor.

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XEV iEV7s fiyatı ne kadar?

XEV iEV7s lansman fiyatı 265 bin ₺ olarak açıklansa da son vergi düzenlemesiyle ÖTV dilimi %10'a çıkmış oldu. Buna göre XEV iEV7s Türkiye fiyatını 283.000 TL olarak güncellemek gerekiyor. Nihai satış fiyatı için distribütör XFM Otomotiv ile iletişime geçilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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