Volkswagen’in tamamen elektrikli mikrobüsü ID.Buzz tanıtıldı

İlk olarak Volkswagen Type 2 ile gördüğümüz model 1960‘larda karşı kültürün simgesi olarak özdeşleşmişti. Bundan 75 yıl sonra ise VW, bu aracı elektrikli olarak yeniden piyasaya sürüyor. Araç elektrikli araç olmanın getirdiği gelecek hissiyle, eski hatlarını bir arada tutuyor.

Çarşamba günü tanıtılan ID.Buzz, hem binek hem de yük taşımak için kargo modeli olan (ID.Buzz Kargo) olarak iki varyantla karşımıza çıkıyor. ID.Buzz ilk olarak Avrupa'da satışa sunulacak ve 2022‘nin sonlarına doğru çıkacak. Kısa dingil mesafesi ve ticari sınıf varyantlar da dahil olmak üzere Amerikan pazarındaki kuzenlerinin sahip olmadığı bir dizi seçenekle sunulacak.

2025‘te Hamburg'da Ortak Sürüş Modeli pilot programına başlayacak olan 4. Seviye kendi kendine sürüş versiyonu bile planlar dahilinde. VW America'nın CEO'su Scott Keogh, yayın sırasında, mikrobüsün 2023'te piyasaya sürüleceği ve Amerika'ya geleceği konusunda söz verdi.

Volkswagen, Çarşamba günü yalnızca aracın avrupa versiyonunu gösterdi. Ancak Keogh, ABD versiyonunun “Amerikan pazarı için daha stilize” olacağanı belirtti. ABD versiyonu biraz daha uzun bir dingil mesafesine sahip olacak. Nispeten daha kısa dingil mesafesi ile Avrupa modelinin dönüş yarıçapı, Ioniq 5 veya VW Golf ile aynı düzeyde ve 11 metreden az.

ID.Buzz özellikleri

ID.Buzz, VW'nin modüler electric drive matrix platformunun üzerine inşa ediliyor ve bu model bugüne kadar platform için geliştirilen en büyük modeldir. MEB, Ford'un 2023‘te Avrupa pazar araçlarından biri için kullanmayı planladığı üssün aynısı.

ID.Buzz, 150 kw arka motora güç sağlayan 170 kw şarj kapasitesine sahip 77 kwh pil takımı ile donatılmış olarak gelecek. En azından Avrupa modelinde, V2H (araçtan eve) enerji transferlerini sağlayan çift yönlü şarj etme yeteneğine sahip olacak.

Yolcu modeli 1.21 metreküp (39,5 fit küp) kargo alanına sahip beş koltuklu olacak. Cargo ise arka koltukları ön sıranın arkasında bir bölme ile değiştirerek 3,9 metreküp (137,7 fit küp) sunacak.

VW tasarımcıları iç tasarım için de Microbus'ın estetiğinden ilham aldı. T1 nesli araçtan stil öğeleri örnek alındı. Koltuk minderleri, gösterge panelleri ve kapı döşemesini, alıcıların yedi renk arasından seçeceği aracın dış boya rengiyle uyumlu hale getirdiler. Araç, düz renk seçenekleri ve dört iki tonlu şema (beyaz + başka bir renk) ile tercih edilebilecek.

Avrupa versiyonu, Aktif Şerit Değiştirme Yardımı ve Park Yardımı Plus‘ın yanı sıra ID.Buzz'ın yol tehlike bilgilerini hem etrafındaki etkin araçlarla hem de çevredeki trafik altyapısıyla paylaşabileceği anlamına gelen V2X veri paylaşımı dahil olmak üzere bir dizi etkileyici otonom sürüş özelliğini sergiledi. OTA güncellemeleri Buzz'da da standart olacak. Buzz, bu yönleriyle ikonik bir elektrikli araç olmanın dışında teknolojiyi bütün imkanlarıyla kullanacak.

Cargo versiyonu, sıra koltuklar veya kova denilen tekli koltuklar ile tercih edilebiliyor. Ayrıca ikiz açılır arka kapılara ve çift sürgülü yan kapılara karşı bir bagaj kapağı da dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilebilir özellik sunacak. Bunların yanında VW, Buzz için her tür servis sağlayıcının aracı kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine izin verecek bir dizi dönüştürme seçeneği sunacak. Yük taşıma kapasitesine gelecek olursak Buzz, tavana takılan 100 kg'lık bir tavan rayı ile 600 kg'a kadar eşyayı taşıyabiliyor.

Ne kadar çevreci?

VW, sunum sırasında ID.Buzz'ın üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için yaptığı kapsamlı çalışmalara da değindi. İç döşeme tamamen hayvanlardan arındırılmış ve direksiyon simidi poliüretandan yapılmış. Ancak VW yöneticileri deri ile aynı görünüme ve hisse sahip olduğunu iddia ediyor. Koltuk kılıfları, yer döşemeleri ve tavan döşemesi benzer şekilde deniz plastiği ve eski su şişeleri gibi geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Şirkete göre, bu malzemeleri kullanmak benzer ürünlerden yüzde 32 daha az karbon yayıyor. Genel olarak VW, Avrupa'daki karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar Sıfıra Giden Yol planının bir parçası olarak iklim nötrlüğüne ulaşmayı umuyor. .