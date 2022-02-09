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TIMETURK / OTOMOTİV / Uygun fiyatlı Tata Tiago özellikleri neler? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne olacak?

Uygun fiyatlı Tata Tiago özellikleri neler? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne olacak?

Tata Tiago özellikleri neler? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne olacak? Türkiye'nin en uygun sıfır aracı hangisi ? En ucuz sıfır otomobil hangisi?

2 Saat Önce
2022-02-09 15:50:25
Uygun fiyatlı Tata Tiago özellikleri neler? Tata Tiago Türkiye fiyatı ne olacak?

Pandeminin derinleştiridiği çip krizi birçok ülkeyi olumsuz etkilemişti. Üretim ve lojistiğin durduğu dönemde ülkeler içindeki 2.el otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşmıştı. Dünyada gerçekleşen çip krizinden Türkiye'de nasipini aldı. Ve otomobil fiyatlarında daha önce görülmemiş oranlarda bir fiyat artışı gerçekleşti. Şimdilerse ise çip tedariğinin ve üretiminin arttırlması adına başat üreticilerden bir dize açıklama gelmişti. Açıklamada çip üretimi ve tedariğinin bir daha bu kadar derin bir şekilde hissedilmemesi için önlemlerin alınmaya başlanıldığı söylenmişti. Türkiye'de ise gerek kur gerekse de artan talep ile birlikte sıfır ve 2. el otomobil fiyatları cep yakar seviyeye geldi. Asya pazarının fiyat performans aracı olan Tata, Türkiye'deki potansiyeli ölçümleyerek uygun fiyatlı Tiago modeliyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

TATA TİAGO ÖZELLİKLERİ NELER? TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

1199 cc'lik motora sahip olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin mak torku ise 95Nm. Alt segment bir araca göre hem iç hemde dış donanımları ile albenisini arttırıyor. Şehir-içi kullanım için biçilmiş kaftan olarak görülen otomobilin fiyatı merak uyandırıyor. Kendi üretim ülkesi Hindistan'daki fiyatlar baz alındığında Tiago'nun fiyattı 95 bin TL olarak dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'deki ÖTV ve diğer vergiler hesaplandığında aracın genel fiyatının maksimum olarak 177 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. .

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