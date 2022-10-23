Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı üç çeyrekte 3,7 milyar dolar oldu

Hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ihracatında, ocak-eylül döneminde en çok dış satım Birleşik Krallık'a yapıldı.

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde 3 milyar 734 milyon 961 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16,72'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde, 3 milyar 734 milyon 961 bin dolara ulaştı.

Ocak-eylül döneminde 104 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatın 4'te biri Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 170 milyon 61 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,21 azalışla 1 milyar 15 milyon 540 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen bu ihracat, üç çeyrekteki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 27,19'unu oluşturdu.

İkinci sıradaki İtalya'ya yapılan ihracat, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9,93 artışla 383 milyon 409 bin dolardan 421 milyon 475 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya ocak-eylül döneminde "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalışla 375 milyon 700 bin, dördüncü sıradaki Fransa'ya da yüzde 16 düşüşle 339 milyon 261 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD'ye ihracat yüzde 114 arttı

Beşinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri hafif ticari araç-kamyon ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 114 artarak 145 milyon 205 bin dolardan 310 milyon 774 bin dolara çıktı.

Belçika 290 milyon 309 bin dolarla 6'ncı, Almanya 142 milyon 263 bin dolarla 7'nci, İspanya 129 milyon 898 bin dolarla 8'inci, Danimarka 60 milyon 364 bin dolarla 9'uncu, Romanya da 59 milyon 953 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı. .