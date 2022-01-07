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TIMETURK / OTOMOTİV / Türkiye'de satılan en yakıt cimrisi sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en yakıt cimrisi sıfır otomobiller

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artıştan sonra az yakan otomobiller tercih nedeni oldu. Peki piyasada bulunan ve yakıt tasarruflarıyla tanınan araçlar hangileri? İşte içten yanmalı motora sahip araçlar arasında en az yakanlar...

40 Dakika Önce
2022-01-07 15:55:24
Türkiye'de satılan en yakıt cimrisi sıfır otomobiller

2021 yılında yaşanan akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları otomobillerden uzaklaştırdı. Bir araba almayı düşünen vatandaşın bakmaya başladığı ilk detay ise yakıt tüketimi oldu. Peki 2022'de en az yakıt tüketen içten yanmalı modeller hangileri?

Listeye geçmeden önce, az sonra göreceğiniz rakamların fabrika verilerine dayandığını hatırlatmakta fayda var. Yani şimdi bahsedeceğimiz modellerden herhangi birine sahip olmanız durumunda, fabrika ile aynı yakıt tüketim değerine ulaşamayabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız lastikten coğrafi koşullara kadar pek çok etkenin yakıt tüketimini doğrudan etkilediğini de unutmamak gerek. Öte yandan; bu içeriğimize hibrit ya da elektrik motoruna sahip olan araçlara yer vermediğimizi de belirtelim.

İşte en düşük yakıt tüketim değerlerine sahip otomobiller:

Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 bg

  • Şehir içi: 4,3 litre/100 km
  • Şehir dışı: 3,3 litre/100 km
  • Ortalama: 3,7 litre/100 km

Opel Corsa 1.2 75 bg

  • Şehir içi: 4,8 litre/100 km
  • Şehir dışı: 3,6 litre/100 km
  • Ortalama: 4,1 litre/100 km

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 bg

  • Şehir içi: 4,8 litre/100 km
  • Şehir dışı: 3,7 litre/100 km
  • Ortalama: 4,1 litre/100 km

Citroen C3 1.2 PureTech 83 bg

  • Şehir içi: 4,9 litre/100 km
  • Şehir dışı: 3,8 litre/100 km
  • Ortalama: 4,2 litre/100 km

Volkswagen Polo 1.0 80 bg

  • Şehir içi: 5,6 litre/100 km
  • Şehir dışı: 3,8 litre/100 km
  • Ortalama: 4,5 litre/100 km

Toyota Yaris 1.5 125 bg

  • Şehir içi: 5,8 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,1 litre/100 km
  • Ortalama: 4,7 litre/100 km

BMW 1 Serisi 116 bg

  • Şehir içi: 5,2 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,4 litre/100 km
  • Ortalama: 4,7 litre/100 km

Skoda Scala 1.0 TSI 110 bg

  • Şehir içi: 5,9 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4 litre/100 km
  • Ortalama: 4,7 litre/100 km

Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 bg X-tronic

  • Şehir içi: 5,9 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,4 litre/100 km
  • Ortalama: 4,9 litre/100 km

Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg

  • Şehir içi: 6 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,3 litre/100 km
  • Ortalama: 4,9 litre/100 km

Renault Clio 1.0 SCe 65 bg

  • Şehir içi: 6,3 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,2 litre/100 km
  • Ortalama: 5 litre/100 km

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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