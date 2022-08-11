Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.
2022-08-11 19:27:33
Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 7 aylık raporuna göre, 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları belli oldu
Elektrikli otomobiller için yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.
160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.
Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.
İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL
Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL
PORSCHE
Taycan - 3.649.319 TL
Taycan 4S - 4.442.010 TL
Taycan GTS - 5.420.998 TL
Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL
Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL
Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL
Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL
Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL
BMW
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL
BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.434.700 TL
CİTROEN AMİ
6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
DFSK
Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
HYUNDAİ KONA
100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL
JAGUAR
Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.535.279 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.772.128 TL
KIA EV6
Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.029.900 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.177.900 TL
KIA NIRO EV
Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.399.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.764.500 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQA 4MATIC - 1.798.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQC - 2.386.500 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQB - 1.830.500 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.814.500 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.286.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.727.000 TL
MINI COOPER SE
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 914.004 TL
RENAULT ZOE
Zen 80 kW Z.E. 50 - 764.000 TL
SKYWELL
Skywell ET5 Premium Line - 1.279.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus - 1.539.000 TL
SUBARU SOLTERA
Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL
Subaru Solterra e-Xclusive - 1.738.487 TL
Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL
VOLVO
XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.550.395 TL .
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