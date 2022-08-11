Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 7 aylık raporuna göre, 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları belli oldu

Elektrikli otomobiller için yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte daha çok orta segmentteki araçlarda fiyat indirimleri gerçekleşti.

İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...

AUDİ

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL

PORSCHE

Taycan - 3.649.319 TL

Taycan 4S - 4.442.010 TL

Taycan GTS - 5.420.998 TL

Taycan Turbo - 6.317.506 TL

Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL

Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL

Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

BMW

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.434.700 TL

CİTROEN AMİ

6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

DFSK

Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

HYUNDAİ KONA

100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

JAGUAR

Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.535.279 TL

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.772.128 TL

KIA EV6

Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.029.900 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.177.900 TL

KIA NIRO EV

Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.399.000 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.764.500 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQA 4MATIC - 1.798.000 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQC - 2.386.500 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQB - 1.830.500 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.814.500 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.286.000 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.727.000 TL

MINI COOPER SE

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 914.004 TL

RENAULT ZOE

Zen 80 kW Z.E. 50 - 764.000 TL

SKYWELL

Skywell ET5 Premium Line - 1.279.000 TL

Skywell ET5 Premium Plus - 1.539.000 TL

SUBARU SOLTERA

Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL

Subaru Solterra e-Xclusive - 1.738.487 TL

Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL

VOLVO

XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.550.395 TL .