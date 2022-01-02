Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?

Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...