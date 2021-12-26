Toyota’nın beklenen aracı satışa çıktı! İşte yeni fiyatı ve özellikleri...

Toyota Corolla'nın 2022 modelinde bazı özellikler güncellenirken, yenilenen Corolla Sedan modeli Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni makyajlı Toyota Corolla'nın özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Toyota'nın açıklamasına göre, 2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Toyota Corolla, yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Corolla'nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Corolla Sedan'ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ambiyans aydınlatma özelliği öne çıkıyor.

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor.

Corolla Sedan'ın yeni renk seçenekleri arasında galaksi beyazı ve parlak gümüş gri renkleri de tercih edilebilecek.

YENİ TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla 1.5 Vision - 350 bin 550 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 365 bin 500 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream - 383 bin 900 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 395 bin 100 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame - 406 bin 650 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444 bin 450 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495 bin 450 TL

Kaynak: haber7.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.