Toyota elektrikli otomobil satışında rekor kırdı

Toyota elektrikli otomobil satışında son derece önemli bir rakama ulaşmayı başardı. Şirket dünyanın en büyük otomobil üreticileri içerisinde yer alıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv devleri içerisinde yer alan Toyota elektrikli otomobil satışında yeni bazı başarılar elde etti. Geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli otomobillerini tanıtan bu şirket 2021 yılında kaç adet otomobil satışı yaptığını açıkladı. Yayınlanan bir raporda tüm araç modellerine yer verildi.

Toyota tarafından yayınlanan bu rapora baktığımızda 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,4 daha fazla araç satışı yapıldığı görülüyor. 2021 yılında Avrupa'da satılan otomobillerin yaklaşık olarak yüzde 6,4 gibi bir bölümü Toyota markasına aitti.

Toyota elektrikli otomobil satışını artırıyor

Yayınlanan rapora baktığınızda hibrit teknolojisine sahip otomobillerin daha fazla rağbet gördüğü ortaya çıktı. 2021 rakamlarına göre şirket toplamda 1 milyon 76 bin 300 adet araç sattı. Bu araçların 32 bin 677 tanesi şarj edilebilir hibrit otomobillerden oluşuyordu.

Rakamlara bakmaya devam ettiğimizde Toyota 2021 yılında tamamen elektrikli 8 bin 162 adet araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl ile kıyaslandığında yaklaşık olarak yüzde 19 civarında bir artış görülüyor. Otomotiv devinin ilerleyen yıllardaki hedefi ise tamamen elektrikli otomobil üretimi yapmak.

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Toyota elektrikli otomobil konusunda en hırslı şirketler içerisinde yer alıyor. 2035 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sadece elektrikli otomobil satışları yapılacağı için şirket çok hızlandı. 2030 yılına kadar 30 civarında tamamen elektrikli otomobil çeşidi üretilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe hızlı bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz.

Kaynak: donanimgunlugu.com .