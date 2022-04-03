Toyota Corolla yeniden zamlandı
Toyota Corolla yeniden zamlandı. 1966 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza atan otomobil, Rusya-Ukrayna savaşı, artan döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı ciddi bir fiyat değişimi yaşadı. Peki Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda?
2022-04-03 15:00:49
Toyota Corolla Sedan Nisan 2022 fiyat listesi bir süre önce açıklandı. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. 40 bin TL'ye varan artışların yaşandığı model, ülkemizde benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneği ile satışta.
1.5 litre benzinli motorda 123 PS güç ve 153 Nm tork üretimi mevcut. Aynı zamanda 100 km'de 5.4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.
Hibrit olarak bizleri 1.8 litre 97 PS güç ve 142 Nm tork üretebilen bir ünite karşılıyor. Bu ünitede, benzinli ve elektrikli motor kombineli çalışıyor ve elektrikli motor dışarıdan şarj edilmeden kendi kendine dolum sağlayabiliyor.
Elektrikli motorun 53 KW gücünde olduğunu ve 163 nm tork üretebildiğini de belirtelim. Öte yandan 100 km'de 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle sınıfının en başarılı değerlerinden birini sürücülere sunuyor.
Donanım paketleri açısından oldukça zengin bir kütüphanesi bulunan otomobil, tam olarak 9 farklı seçenekle sürücülerin karşısına çıkıyor. Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;
Hybrid Passion X-Pack
- Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
- Elektrikli açılabilir sunroof
- USB girişi
- Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display)
Hybrid Flame X-Pack
- Elektronik park freni
- Kumaş ön kol dayama
- 12V güç çıkışı
- 4.2″ renkli TFT ekranı
Hybrid Flame
- Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
- USB girişi
- Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)
- Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)
Hybrid Dream
- Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
- USB girişi
- Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem
- Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)
Passion X-Pack
- Deri ön kol dayama
- Elektronik park freni
- Ön bardaklıklarda mavi ışıklandırma
- 12V güç çıkışı
Flame X-Pack
- Elektronik park freni
- Kumaş ön kol dayama
- 12V güç çıkışı
- 4.2″ renkli TFT ekranı
Flame
- Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
- 7″ renkli TFT ekran
- Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi (8″ ekran)
- 16″ alüminyum alaşımlı jantlar
Dream
- Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
- 16″ alüminyum alaşımlı jantlar
- 7″ renkli TFT ekran
- Elektronik park freni
Vision
- Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
- 4.2” renki TFT ekran
- Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli yan aynalar
- Otomatik yanan farlar
Corolla 2022 fiyat listesi
|Versiyon
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|1.5 Vision
|381.900 TL
|391.450 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|398.400 TL
|432.250 TL
|1.5 Dream
|438.350 TL
|449.350 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|455.850 TL
|467.250 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|484.850 TL
|496.950 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|511.850 TL
|524.650 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|553.850 TL
|567.700 TL
Corolla Hibrit 2022 fiyat listesi
|Versiyon
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hybrid Dream e-CVT
|529.550 TL
|542.750 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|539.850 TL
|553.300 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|557.850 TL
|571.750 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|599.850 TL
|614.800 TL
Kaynak: shiftdelete.net
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