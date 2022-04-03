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TIMETURK / OTOMOTİV / Toyota Corolla yeniden zamlandı

Toyota Corolla yeniden zamlandı

Toyota Corolla yeniden zamlandı. 1966 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza atan otomobil, Rusya-Ukrayna savaşı, artan döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı ciddi bir fiyat değişimi yaşadı. Peki Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda?

3 Saat Önce
2022-04-03 15:00:49
Toyota Corolla yeniden zamlandı

Toyota Corolla Sedan Nisan 2022 fiyat listesi bir süre önce açıklandı. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. 40 bin TL'ye varan artışların yaşandığı model, ülkemizde benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneği ile satışta.

toyota corolla fiyat
Toyota Corolla fiyat

1.5 litre benzinli motorda 123 PS güç ve 153 Nm tork üretimi mevcut. Aynı zamanda 100 km'de 5.4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

Hibrit olarak bizleri 1.8 litre 97 PS güç ve 142 Nm tork üretebilen bir ünite karşılıyor. Bu ünitede, benzinli ve elektrikli motor kombineli çalışıyor ve elektrikli motor dışarıdan şarj edilmeden kendi kendine dolum sağlayabiliyor.

Toyota Corolla fiyat

Elektrikli motorun 53 KW gücünde olduğunu ve 163 nm tork üretebildiğini de belirtelim. Öte yandan 100 km'de 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle sınıfının en başarılı değerlerinden birini sürücülere sunuyor.

Donanım paketleri açısından oldukça zengin bir kütüphanesi bulunan otomobil, tam olarak 9 farklı seçenekle sürücülerin karşısına çıkıyor. Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;

Hybrid Passion X-Pack

  • Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
  • Elektrikli açılabilir sunroof
  • USB girişi
  • Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display)

Hybrid Flame X-Pack

  • Elektronik park freni
  • Kumaş ön kol dayama
  • 12V güç çıkışı
  • 4.2″ renkli TFT ekranı

Hybrid Flame

  • Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
  • USB girişi
  • Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)
  • Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Hybrid Dream

  • Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
  • USB girişi
  • Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem
  • Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Passion X-Pack

  • Deri ön kol dayama
  • Elektronik park freni
  • Ön bardaklıklarda mavi ışıklandırma
  • 12V güç çıkışı

Flame X-Pack

  • Elektronik park freni
  • Kumaş ön kol dayama
  • 12V güç çıkışı
  • 4.2″ renkli TFT ekranı

Flame

  • Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
  • 7″ renkli TFT ekran
  • Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi (8″ ekran)
  • 16″ alüminyum alaşımlı jantlar

Dream

  • Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)
  • 16″ alüminyum alaşımlı jantlar
  • 7″ renkli TFT ekran
  • Elektronik park freni

Vision

  • Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
  • 4.2” renki TFT ekran
  • Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli yan aynalar
  • Otomatik yanan farlar
Toyota Corolla fiyat
Toyota Corolla fiyat

Corolla 2022 fiyat listesi

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
1.5 Vision 381.900 TL 391.450 TL
1.5 Vision Multidrive S 398.400 TL 432.250 TL
1.5 Dream 438.350 TL 449.350 TL
1.5 Dream Multidrive S 455.850 TL 467.250 TL
1.5 Flame Multidrive S 484.850 TL 496.950 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850 TL 524.650 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850 TL 567.700 TL

Corolla Hibrit 2022 fiyat listesi

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
Hybrid Dream e-CVT 529.550 TL 542.750 TL
Hybrid Flame e-CVT 539.850 TL 553.300 TL
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 557.850 TL 571.750 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 599.850 TL 614.800 TL

Kaynak: shiftdelete.net

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