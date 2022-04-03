Toyota Corolla yeniden zamlandı. 1966 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli işlere imza atan otomobil, Rusya-Ukrayna savaşı, artan döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı ciddi bir fiyat değişimi yaşadı. Peki Toyota Corolla 2022 model yılı fiyatları ne durumda?

Toyota Corolla Sedan Nisan 2022 fiyat listesi bir süre önce açıklandı. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. 40 bin TL'ye varan artışların yaşandığı model, ülkemizde benzinli ve hibrit olmak üzere iki motor seçeneği ile satışta. Toyota Corolla fiyat

1.5 litre benzinli motorda 123 PS güç ve 153 Nm tork üretimi mevcut. Aynı zamanda 100 km'de 5.4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

Hibrit olarak bizleri 1.8 litre 97 PS güç ve 142 Nm tork üretebilen bir ünite karşılıyor. Bu ünitede, benzinli ve elektrikli motor kombineli çalışıyor ve elektrikli motor dışarıdan şarj edilmeden kendi kendine dolum sağlayabiliyor.

Toyota Corolla fiyat

Elektrikli motorun 53 KW gücünde olduğunu ve 163 nm tork üretebildiğini de belirtelim. Öte yandan 100 km'de 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle sınıfının en başarılı değerlerinden birini sürücülere sunuyor.

Donanım paketleri açısından oldukça zengin bir kütüphanesi bulunan otomobil, tam olarak 9 farklı seçenekle sürücülerin karşısına çıkıyor. Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;

Hybrid Passion X-Pack

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

Elektrikli açılabilir sunroof

USB girişi

Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display)

Hybrid Flame X-Pack

Elektronik park freni

Kumaş ön kol dayama

12V güç çıkışı

4.2″ renkli TFT ekranı

Hybrid Flame

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

USB girişi

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda)

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Hybrid Dream

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

USB girişi

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)

Passion X-Pack

Deri ön kol dayama

Elektronik park freni

Ön bardaklıklarda mavi ışıklandırma

12V güç çıkışı

Flame X-Pack

Elektronik park freni

Kumaş ön kol dayama

12V güç çıkışı

4.2″ renkli TFT ekranı

Flame

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

7″ renkli TFT ekran

Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi (8″ ekran)

16″ alüminyum alaşımlı jantlar

Dream

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay& Android Auto)

16″ alüminyum alaşımlı jantlar

7″ renkli TFT ekran

Elektronik park freni

Vision

Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)

4.2” renki TFT ekran

Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli yan aynalar

Otomatik yanan farlar

Toyota Corolla fiyat

Corolla 2022 fiyat listesi

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat 1.5 Vision 381.900 TL 391.450 TL 1.5 Vision Multidrive S 398.400 TL 432.250 TL 1.5 Dream 438.350 TL 449.350 TL 1.5 Dream Multidrive S 455.850 TL 467.250 TL 1.5 Flame Multidrive S 484.850 TL 496.950 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850 TL 524.650 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850 TL 567.700 TL

Corolla Hibrit 2022 fiyat listesi