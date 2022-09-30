TOGG’un ilk şarj istasyonu Bolu'ya kuruldu
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.
2022-09-30 21:13:08
TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.
Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak.
TRTHaber
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