TOGG ne zaman satılacak? TOGG fiyatı ne kadar? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?

Türkiye’nin yerli otomobili olacak olan TOGG fiyatı merak ediliyor. TOGG’u yollarda görmek için az bir süre kaldı. Peki TOGG fiyatı belli mi? TOGG ne kadardan satışa çıkacak? TOGG kaç TL’den satılacak? TOGG fiyatı ucuz mu, pahalı mı olacak? TOGG satış tarihi belli mi? İşte TOGG ile ilgili detaylar…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de açılacak. Açılıştan sonra seri üretme geçmeyi planlayan Togg, satışlara Mart 2023'te başlanması bekleniyor. Bütün vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen Togg'un fiyatı ve satış stratejisi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG satış fiyatı ne kadar? TOGG kaç TL'den satışa sunulacak? TOGG pahalı mı satılacak?

TOGG nereden satılacak?

Yerli otomobilimiz TOGG, 2023 Mart ayı gibi satışa konulması planlanıyor. TOGG satışları ise elektrikli otomobil devi Tesla gibi, yalnızca online olarak satılacak. Ancak Türkiye'nin pek çok bölgesinde deneyim ve tanıtım yerleri olacak. Böylelikle vatandaşlar gidip, yerli otomobil TOGG'u görebilecek ve deneyebilecekler. Bu konudaki ayrıntılar da 29 Ekim'deki açılış lansmanında açıklanacak.

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne olacak?

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş TOGG satış fiyatı ile ilgili 'ulaşılabilir' bir fiyatla sunulacağının sinyallerini veriyordu.

TOGG, projesinin ortaklarından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'e konuştu.

TOGG'a dair değerlendirmelerde bulunan Özilhan, “İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

TOGG fiyatı ne kadar?

Heyecanla sürmeyi bekleyen vatandaşlar yerli otomobil TOGG satış fiyatını merak ediyorlar. Vatandaşları zorlamayacak bir fiyat olacağı söylenmişti. Haberde yapılan hesaplamalarda, TOGG'un giriş fiyatının 'bugünün koşullarında' en fazla 900 bin lira olacağını belirtti. Yücel, TOGG fiyatı 900 bin liranın da Türk vatandaşları için ulaşılabilir bir rakam olmadığını belirterek, aracın yüzde 7 ÖTV dilimine girmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

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