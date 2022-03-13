TOGG karlı yollarda zorlu testi başarıyla geçti
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG karlı yollarda yapılan bir testi daha başarıyla geçti.
2022-03-13 12:31:05
Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor.
Öte yandan Sene başında Los Angeles'daki Consumer Electronic Show Fuarı'nda dünyanın dikkatlerini çeken TOGG, bugün de başkent Ankara'da dünyadaki ilk 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda karşımıza çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOGG stant açacak. .
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