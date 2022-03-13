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TIMETURK / OTOMOTİV / TOGG karlı yollarda zorlu testi başarıyla geçti

TOGG karlı yollarda zorlu testi başarıyla geçti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG karlı yollarda yapılan bir testi daha başarıyla geçti.

4 Saat Önce
2022-03-13 12:31:05
TOGG karlı yollarda zorlu testi başarıyla geçti

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor.

 
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da paylaşımında, testlere ilişkin fotoğrafların ardından Togg'un videosunun da paylaşılacağını bildirdi.

Ankara'da sahneye çıkacak

Öte yandan Sene başında Los Angeles'daki Consumer Electronic Show Fuarı'nda dünyanın dikkatlerini çeken TOGG, bugün de başkent Ankara'da dünyadaki ilk 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda karşımıza çıkacak. Dünyanın önde gelen markalarının katılacağı fuarda TOGG stant açacak. .

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