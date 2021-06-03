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TOGG değerini 4 katından daha fazla arttırdı: İşte yeni değeri

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yeni ödenmiş sermaye değeri arttı. TOGG'un yeni değeri nedir? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
03.06.2021 16:53:07
TOGG değerini 4 katından daha fazla arttırdı: İşte yeni değeri

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. toplam 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 996 milyon 774 bin TL‘ye yükseltti. TOGG haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeni sermaye tutarını açıklayan Türkiye'nin Otomobili aşağıdaki notu paylaştı;

“Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ, 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.774.000 TL artırılarak 150.000.000 TL‘den 996.774.000 TL‘ye" çıkarıldığını duyurdu. 

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Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş‘nin TOGG'daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alıma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlanınca ilave bilgilendirme yapılacaktır.” dendi.

Yaptığı paylaşım sonrası ilgi odağı olan TOGG, yerli otomobil takipçilerini umutlandırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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