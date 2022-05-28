TOGG'dan sevindiren haber: 'İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik'
TOGG yakın bir zamanda yollardaki yerini almaya hazırlanırken çok kritik bir başarıya daha imza atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik' denildi.
2022-05-28 16:06:33
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yollara çıkmak için gün sayarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TOGG sosyal medya hesabından, geçtiğimiz günlerde Almanya'da yol testleri sırasında kamuflajlı bir şekilde ortaya çıkan C–segment SUV‘a ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı.
“Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık” denilen açıklamada, “Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik” ifadeleri yer aldı.
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