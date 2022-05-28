TOGG'dan sevindiren haber: 'İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik'

TOGG yakın bir zamanda yollardaki yerini almaya hazırlanırken çok kritik bir başarıya daha imza atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik' denildi.