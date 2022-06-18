TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Yüzde 99'u tamamlandı

Yerli otomobili Togg'un, Twitter'dan hesabından, Gemlik Tesisi'ndeki son durum hakkında bilgi verildi. Paylaşımda Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirtildi.

Türkiye'nin yerli otomobili için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız" demişti.

Yerli otomobili Togg'un, Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi. Açıklamanın devamında şöyle devam edildi:​

Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı.

Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi.

Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı.

Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.

GÖVDE TESİSİ

Tesisin yüzde 99'u tamamlandı.

Deneme üretimlerine başlandı.

Basınçlı hava sistemi tamamlandı.

Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 98'i tamamlandı.

Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi.

Hatları devreye alma çalışmaları başladı.

Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin gelecek yıl mart ayından itibaren satışa sunulması hedeflendiğini söylemişti.

Karakaş, "Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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