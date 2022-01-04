TOGG'dan dikkat çeken paylaşım

CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yerli otomobil Togg, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.

Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.