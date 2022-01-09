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TIMETURK / OTOMOTİV / Tesla'ya nefes aldıran karar

Tesla'ya nefes aldıran karar

Nikola Motors, Tesla'ya karşı açtığı 2 milyar dolarlık davadan vaz geçtiğini duyurdu. Böylece iki şirket arasında yıllardır devam eden 'kavga' da sona emiş oldu!

3 Saat Önce
2022-01-09 12:04:34
Tesla'ya nefes aldıran karar

Amerikalı bir firma olan Nikola Corp, Tesla'ya açtığı 2 milyarlık davadan vaz geçtiğini açıkladı.

San Francisco mahkemesinde görüşülen bir dosyaya göre, her iki şirket de birbirlerine karşı tüm iddiaları ve karşı iddiaları geri çekmeyi kabul etti.

Nikola, Tesla'yı ön cam tasarımı, gövde ve yan kapı için birkaç patentli tasarımı kopyalamakla suçlamıştı. Tesla ise tüm iddiaları reddetmiş ve karşı dava açmıştı.

Nikola, hidrojenle çalışan Nikola One kamyonetini 2016 yılında tanıtmıştı. Ancak bu ürünün bazı sahtekarlıklar içerdiğine dair iddialar gündeme gelmişti ve firma CEO'su Trevor Milton daha sonra federal bir büyük jüri tarafından iki adet menkul kıymet dolandırıcılığı ve bir adet elektronik dolandırıcılık ile suçlanmıştı. Milton tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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