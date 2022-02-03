Tesla araçlarıyla ilgili korkutan iddia: Hayalet fren

Tesla araç sahipleri, araçlarının seyir halindeyken sebepsiz yere fren yapmasından şikayet ediyor.

Habere göre Tesla arabaları sebepsiz yere otomatik olarak fren yapıyor. Bu durum araç sahiplerini oldukça korkutmuş görünüyor. Şu ana kadar konuyla ilgili ABD hükümetine ulaşan şikayet sayısı 100'ü geçti. İşte detaylar…

Tesla yazılım sorunlarının önüne geçemez!

Geçen Ekim ayında Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medyadaki bir gönderide, ön çarpışma uyarıları ve hayali frenleme ile ilgili sorunlar nedeniyle Full Self-Driving beta yazılımının 10.3 sürümünü geri almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ancak o zamandan beri Tesla araçlarında fren arızası yaşayan kullanıcılardan gelen şikayetlerin sayısı oldukça arttı. Son gelen haberlere göre, olaydan önceki 22 ayda Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi'ne 34 şikayet gelirken, son 3 ayda bu sayı 107'ye yükseldi.

Şikayetlerin çoğunda aracın otonom sürüş modunun açık olduğu belirtiliyor. Ayrıca birçok kişi yolun tamamen açık olduğunu ve aracın önünde herhangi bir engel olmadığını söylüyor. Ama bir nedenden dolayı, muhtemelen yazılım, araba bir engel görüyor ve aniden fren yapıyor.

Elbette bu her araçta yaşanan genel bir sorun olmadığı için bazı araçlarda sensörlerin arızalanmış olabileceğine işaret eden birçok kişi var. Ancak Musk, daha önceki açıklamalarında bunun 10.3 sürümüyle ilgili bir sorun olduğuna dikkat çekmişti.

NHTSA (Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi) sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Önden çarpışmadan kaçınma hakkında alınan şikayetlerin farkındayız. Bunları risk bazlı değerlendirme sürecimizle gözden geçiriyoruz. Bu süreç, üretici ile yapılan görüşmeleri ve Erken Uyarı Raporlama verileri dahil olmak üzere ek veri kaynaklarının gözden geçirilmesini içerir. Veriler bir risk olabileceğini gösteriyorsa, NHTSA derhal harekete geçecektir.

Elon Musk, bu sorunun en son paylaşılan beta sürümüyle birlikte geldiğini ve bu nedenle yazılımı geri çektiklerini söylüyor. Ancak sorunu bariz bir şekilde yaşayan kullanıcıların sayısı artıyor. Bu nedenle şu anda şirketten konuyla ilgili ikinci bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: technopixel-org. .