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TIMETURK / OTOMOTİV / Tesla 817 bin aracını geri çağırıyor

Tesla 817 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, emniyet kemeri sesli uyarı sistem hatası nedeniyle 817 bin 143 aracını geri çağırdığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-04 08:33:59
Tesla 817 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde 817 bin aracı emniyet kemeri sesli uyarı sisteminin araç çalıştıktan sonra devreye girmemesi ihtimali nedeniyle geri çağırıyor.

Ulusal otomobil güvenliği denetleme kuruluşu NHTSA'dan yapılan açıklamada 2021-2022 model Model S ve Model X, 2017 ve 2022 yılları arasında üretilen Model 3, 2020 ve 2022 yıllar arasında üretilen Model Y otomobillerin emniyet kemeri takılı olmadığında çalması gereken ikazın aktive olmaması nedeniyle federal motorlu araç güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Tesla'dan yapılan açıklamada 31 Ocak itibariyle bu konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediği vurgulandı. Şirket ayrıca sorunu gidermek için yazılım güncellemesi yapacağını duyurdu.

Tesla söz konusu hataya bir yazılım hatasının yol açmış olabileceğini ve otomobil çalıştıktan sonra emniyet kemeri ikaz alarmının çalışmamasının sadece belirli koşullarda meydana gelmiş olabileceğini savundu.

Şirket ayrıca ikaz sesinin aracın saatte 22 kilometre hızı aştığında çalışmama gibi bir durumunun olmadığını ve hatanın sadece sürücü koltuğu ile ilgli olduğunu ve yolcu koltuğunu etkilemediğini duyurdu.

Salı günü de Tesla 53 binden fazla aracı tam otonom sürüş halinde kavşaklarda tam durmayabildikleri gerekçesiyle geri çağıracağını açıklamıştı.

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