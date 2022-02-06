Sprey boyayla araba boyanabilir mi?

Araç sahiplerinin kullanımına bağlı olarak ya da kaza gibi nedenlerle araçlarda hasar oluşabilir. Bu hasarlar bazen ufak bazen de büyük hasarlar olarak görülebilmektedir. Bu ufak hasarları evde kendi imkanlarıyla çözmek isteyen araç kullanıcıları arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, evde sprey boyayla araç boyanabilir mi?

Araç kullanıcılarının araçları kaza gibi çeşitli nedenlerle hasar görmektedir. Bu hasarlar bazen ufak tefek çizikler olabilmektedir. Bu nedenle her sürücünün arabanın rengini eski haline getirme fikri vardır. Peki, arabayı tamirciye götürmeden sprey boya ile boyamak mümkün mü?

Sprey boya ile araba nasıl boyanır?

1- Boyamadan önce toz ve kir yüzeyini temizlemeniz gerekir. Arabanızı temizlemek için asla benzin veya tiner kullanmayın, bu yüzey kaplamasına ciddi şekilde zarar verebilir. Ayrıca paslanmış bir yer varsa boyamadan önce tamamen sökülmeleri gerekir, aksi halde hiçbir astar sizi korozyondan koruyamaz

2- Aracınızı iyi aydınlatılmış bir yere park edin ve tüm boya kusurlarını dikkatlice kontrol edin.

3- Boyamadan önce vücuttaki tüm kusurları ve ezikleri giderin.

4- Boyayacağınız kısım üzerindeki tüm kalıpları ve contaları boyamamak için sökün.

5- Tekerlek kemerlerini ve kanatlarını boyadığınızda, aerosolün küçük parçacıklarının yüzeylerine temas etmemesi için lastikleri karton veya PET film ile kapatın.

6- Aracı boyamadan önce (balonchik veya özel boya - farketmez), astarla ilgilenmelisiniz. Bu aerosolün bir katmanını zımpara kağıdı ile zımparalanmış yüzeye uygulayın. Kuruduktan sonra bir sonraki katmanı uygulayın. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayın. Vücuda 3 kat astar uygulandığında, mikroskobik kusurlardan kurtulduğunuzdan emin olabilirsiniz

7- Şimdi sıra sprey boyada. Aracı evde boyamadan önce, kabı 1-2 dakika çalkalamalısınız. 10-15 dakikalık aralıklarla (talimatlarda belirtildiği gibi) aşamalar halinde boyarız. Bahçedeki sıcaklık 15 derecenin altındaysa, yarım saat kadar beklemeniz gerekecektir. İdeal olarak, boya kaplamanın kalınlığı 8-12 mikron olmalıdır. Tabii ki, garajda bu değeri ölçmek imkansız, bu yüzden tecrübeli sürücülerin tavsiyelerine rehberlik ediyoruz - vücudu 3 kat boyayın.

8- Son olarak yeni boya tabakası kuruduktan sonra, gövdenin yüzeyini dikkatlice parlatmalı, daha sonra üzerine özel bir akrilik vernik sürmelisiniz. Son eleman kuruduğunda, ince bir aşındırıcı macun alın ve makineyi tekrar cilalayın. .