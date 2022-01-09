Son 10 yılın en havalı otomobilleri

Otomobil sektörü, son yıllarda büyük bir tırmanışa geçti. Bu gelişim, araçların tasarımına da yansıdı. İşte en güzel 10 konsept otomobil!

Geçtiğimiz 10 yılda otomotiv sektörü oldukça büyüdü. Bu zaman zarfında araçlar hız, güvenlik, tasarım gibi özelliklerini geliştirdi. Öyle ki özellikle son dönemde sektörde bir devrime de tanıklık ediyoruz. İçten yanmalı araçların yerini elektrikli ve otonom araçlara bırakmaya başladı. Otomobillerin dinamiklerinde meydana gelen bu gelişim hiç kuşkusuz konsept tasarımlarında da yaşandı.

İşte 10 Konsept Otomobil

Son 10 yılda birçok otomobil şirketi, fütürist tasarımlara imza attı. Muhteşem dış tasarımı, harika teker dizaynı ve iç tasarımıyla bu eşsiz araçların bazılar otonom, bazılar hala piyasadayken bazılar da prototip üretiminden sonra seri üretime geçemedi.

1. Mazda RX-Vision

2015'te, RX-8'in bitiminden sadece üç yıl sonra Mazda, RX-Vision konseptiyle döngüyü yeniden başlattı. Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken RX Vision, görünen o ki piyasaya olduğu gibi sürülmeyecek.

2. Renault Trezor

Renault, 2016'da uzun, şık iki koltuklu GT konseptini sergiledi. Konsept, Renault araçlarını yaşam evrelerine dayandırıyor ve etrafı saran pencere ile büyülüyor. Net bir durum yok ama yakın tarihte seri üretimde görünmesi bekleniyor.

3. Volkswagen Atlas Tanoak

2018'de Volkswagen, Atlas Tanoak Concept'i “yaşam alanı Kuzey Amerika'nın geniş açık alanları olan bir pikap” sloganıyla tanıttı. Tasarım, ABD Pasifik kıyısında bulunan bir ağaçtan ismini alıyor.

4. Audi skysphere

Audi'nin bu harika tasarımı isteğe göre otonom kullanılabilecek. İnsan sürücü moduna geçildiğinde; kaput, çamurluklar ve ön tekerlekler, otomobilin uzunluğunu ve dingil mesafesini azaltmak için 9,8 inç kısalıyor.

5. Nissan IDX

Nissan'ın retro tarzı arkadan çekişli spor kompakt modeli hayalinin gerçeğe dönüştüğü bu tasarım, henüz bir sonraki adımına geçemedi. Tasarım rafa kalksa da yeni üretimlerinde kullanabileceklerine dair söylemler artıyor.

6. Genesis Mint

Tasarım, matris desenli tekerlekler ve alt döşeme, temiz karoser gibi pratik tasarım öğelerine sahip bir küçük otomobil planıyla ortaya çıktı. Araç, 2019 New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı.

7. Porsche 917 Racer Concept

Porsche, tanıtımda “tasarımcı ve mühendislerden oluşan küçük bir ekibin tasarımı” sloganıyla 2013 yılında duyurmuştu. Konseptin görünümü ve yarış numarası, doğrudan Porsche'nin yarışa bağlılığının hızını belirleyen Le Mans ödüllü 917'den esinlenildi.

8. GFG Style Kangaroo

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan GFG Style Kanguru, muhtemelen üretime geçmeyecek. Bir arazi yarış otomobili olarak tasarlanan araç, yarış modundayken 5.5 inç yerden yüksekliğe geliyor.

9. Peugeot e-Legend Concept

Peugeot, aracı 2018 Paris Motor Show'da gelişmiş otonom teknolojiye sahip bir elektrikli otomobil olarak gösterdi. Peugeot e-Legend Konsepti, dört tekerleğe de 456 beygir gücü ve 590 lb-ft tork iletiliyor.

10. Mercedes-Maybach Vision 6 Cabriolet

Mercedes-Maybach Vision 6 Cabriolet, 2017 yılında Pebble Beach'te tanıtıldı. Otomobildeki dört elektrik motoru, yaklaşık 20 fit uzunluğunda iki kişilik bu aracın tekerleklerine 750 beygir gücü sağlıyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.